Tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc 01/03/2025 23:29

Tối ngày 1-3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An).

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát động chương trình "Tháng Ba biên giới". Ảnh: HUỲNH DU

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình " Tháng Ba biên giới" tại huyện Đức Huệ. Ảnh: HD

Năm 2025, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Tháng ba biên giới” được các cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm: hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, Hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, Đoàn viên, Hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng; các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số,…

Nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các hộ gia đình vùng biên con giống, thức ăn để sản xuất chăn nuôi với trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: HD

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến lực lượng biên phòng, người dân và thanh thiếu nhi địa bàn biên giới huyện Đức Huệ.

Nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho các em học sinh khu vực biên giới huyện Đức Huệ trong đêm diễn ra Chương trình " Tháng Ba biên giới". Ảnh: HUỲNH DU

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại trường Mầm non Rạng Đông, xã Mỹ Quý Đông. Ảnh: HD

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Cầu Hạnh phúc. Ảnh: HD

Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên”. Ảnh: HD

Cụ thể, tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng mô hình phát triển kinh tế gà giống cho người dân và thanh thiếu nhi địa phương; triển khai nhiều công trình thanh niên như khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên”, công trình “Cầu Hạnh phúc”, công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại trường Mầm non Rạng Đông, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ; trao tặng phòng tin học cho học sinh tại trường Tiểu học xã Mỹ Quý Tây, công trình “Tủ sách cho em” tại Trường THCS và THPT Mỹ Quý tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình lên đến gần 1 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, người có công. Ảnh: HD

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố giáp biên giới tổ chức đồng loạt các hoạt động “Tháng ba biên giới” tại các địa bàn biên giới khó khăn gắn với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tổ chức chương trình thăm, tặng quà, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sỹ bộ biên phòng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới.