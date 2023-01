Tuổi trẻ TP.HCM lan tỏa khát vọng cống hiến

(PLO)- 12 công dân tiêu biểu được tuyên dương là minh chứng rõ nét về con người TP năng động, sáng tạo, đi đầu, có năng lực cạnh tranh, có chất lượng sống tốt, nhân ái, nghĩa tình.

Sáng 1-1, nhân ngày đầu năm mới 2023, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực, với những việc làm truyền cảm hứng, sáng tạo, dám đương đầu với thử thách, gian nan và có tấm lòng nhân ái.

Nghiên cứu hướng đến cộng đồng

TS trẻ Trần Thị Như Hoa (sinh năm 1989) hiện là giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Tính đến nay, Như Hoa đã có tổng cộng 25 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế.

Tương lai của đất nước, của TP thuộc về thanh niên. Niềm tin lý tưởng, đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, tinh thần và thái độ của thế hệ trẻ hôm nay chỉ ra một tương lai phát triển. Chính các gương mặt tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là minh chứng rõ nét về con người TP năng động, sáng tạo, đi đầu, có năng lực cạnh tranh, có chất lượng sống tốt, nhân ái, nghĩa tình. Bản thân mỗi cá nhân được tuyên dương hôm nay hãy là tấm gương cho thanh niên TP của chúng ta; khẳng định ý chí, khát vọng xứng đáng là người con của TP mang tên Bác. Bà NGUYỄN THỊ LỆ,Chủ tịch HĐND TP.HCM

Các nghiên cứu của Như Hoa tập trung vào việc sử dụng cảm biến quang học sợi quang đa mode SPR (nguồn chiếu sáng là laser) để chẩn đoán sớm 33 bệnh trong cơ thể con người (kiểm tra nồng độ cholesterol, bệnh suy tim mạch, đột quỵ, tuyến giáp, đau dạ dày, bệnh lao, sốt rét hay bệnh loãng xương…), giúp cho việc điều trị sớm, ít tốn chi phí và thực hiện trong thời gian ngắn.

Hơn nữa, Như Hoa còn nghiên cứu về vật liệu biến tính hạt nano kim loại, vật liệu lai hóa được áp dụng trong phương pháp tăng cường Raman bề mặt (SERS). Với mục đích tăng cường tín hiệu và phát hiện phẩm màu trong chế biến thực phẩm và tạo màu cho gia vị với nồng độ phát hiện nhỏ nhất. Phát triển cảm biến SERS như một giải pháp ngăn chặn và loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng của phẩm màu vào cơ thể người.

Như Hoa cũng làm chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học, trong đó có đề tài hợp tác Việt Nam - Nhật Bản được hội đồng tại Nhật đánh giá cao.

Thời gian làm nghiên cứu sinh ngành vật lý nano tại ĐH Gachon (Hàn Quốc), chị còn là ủy viên Ban thư ký - phó trưởng ban Khoa học Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng hội tổ chức nhiều hoạt động học thuật khuyến khích tinh thần nghiên cứu của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đam mê, cống hiến là lẽ sống

Ít ai biết rằng để có những tiết mục biểu diễn sáo trúc da diết trên sân khấu, nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh (sinh năm 1996), Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, đã trải qua hành trình 15 năm kiên trì rèn luyện theo đuổi bộ môn sáo trúc.

Bằng sự nỗ lực, khổ luyện của bản thân, anh đã gặt hái hơn chục giải thưởng trong và ngoài nước. Các huy chương vàng cá nhân và đồng đội tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022. Đồng thời, Nhật Minh cũng có mặt trong các đoàn công tác, biểu diễn tại các nước quảng bá âm nhạc dân tộc đến với đông đảo bạn bè thế giới như Pháp, Đức, Phần Lan, Cộng hòa Czech, Hungary, Bỉ, Ukraine, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia…

Dám xông pha vì bình yên xã hội

Làm điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (Phòng PC04), dù biết sẽ đối mặt với hiểm nguy nhưng Thượng úy Trần Vĩnh Chiến chọn công việc như niềm đam mê.

Trong quá trình công tác của mình, Vĩnh Chiến đã được lãnh đạo, chỉ huy tin tưởng, phân công trực tiếp thụ lý điều tra tổng cộng 30 vụ án, vụ việc với 93 bị can; vật chứng thu giữ hơn 186 kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng với nhiều đối tượng liên quan, thu giữ được số lượng lớn ma túy các đối tượng chưa đưa ra thị trường tiêu thụ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài công tác chuyên môn, với vai trò là ủy viên Ban chấp hành chi đoàn, Vĩnh Chiến luôn đi đầu, phát động tổ chức và vận động đoàn viên trong chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa…

Năm 2022, TP.HCM tuyên dương danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu đối với 12 cá nhân xuất sắc trên các mặt hoạt động, công tác, học tập gồm: 1. TS Trần Thị Như Hoa (giảng viên khoa Khoa học và công nghệ vật liệu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. 2. Phạm Quang Thắng (Trưởng phòng Nghiên cứu công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao). 3. Vũ Minh Vương (giáo viên môn công nghệ Trường THCS Lê Văn Tám). 4. Nguyễn Ngọc Luôn (công nhân sản xuất, Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc, quận 12). 5. Nguyễn Thị Hải Hà (chuyên viên, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP.HCM). 6. Phạm Thị Ái Xuân (Trưởng Trạm y tế phường 4, quận 10). 7. Trần Vĩnh Chiến (điều tra viên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM). 8. Huỳnh Trương Bảo Sơn (Bí thư chi bộ Vận động quần chúng, Đồn biên phòng Long Hòa, Cần Giờ). 9. Trần Thị Thùy Trang (vận động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đội bóng đá nữ TP.HCM). 10. Đinh Nhật Minh (nhạc công, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen). 11. Trần Khánh Tường (Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học; sinh viên năm hai Trường ĐH Y Dược TP.HCM). 12. Đinh Trần Thanh Lam (học sinh lớp 9/4 Trường THCS Hậu Giang).

TÚ NGÂN