Tướng Nga bị ám sát: Nghi phạm bị bắt, khai làm theo chỉ đạo của Ukraine 19/12/2024 05:30

Ngày 18-12, Uỷ ban Điều tra Nga thông báo đã bắt được nghi phạm trong vụ nổ tại cửa ra vào một tòa nhà dân cư ở thủ đô Moscow (Nga) khiến Trung tướng Igor Kirillov - Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga - và trợ lý của ông thiệt mạng sáng sớm 17-12, theo đài RT.

Lời khai ban đầu của nghi phạm

Theo các nhà điều tra, nghi phạm là công dân Uzbekistan sinh năm 1995.

Một báo cáo cho biết người này được tình báo Ukraine tuyển dụng và đã đến Moscow để thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm đã nhận được một thiết bị nổ tự chế và đã đặt nó trên một chiếc xe tay ga điện đỗ gần nơi ở của vị tướng, theo các nhà điều tra.

Để theo dõi khu vực này, người này đã thuê một chiếc xe được trang bị camera giám sát, truyền cảnh quay trực tiếp trở lại cho những người tổ chức ở Dnepr (Ukraine).

Sau khi nhận được tín hiệu video rằng các đối tượng đã ra khỏi tòa nhà, thiết bị nổ đã được kích hoạt từ xa. Cuộc điều tra cho thấy kẻ tấn công đã được hứa thưởng 100.000 USD và được đưa đến một quốc gia châu Âu sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công.

Hiện các nhà chức trách Nga vẫn tiếp tục điều tra nghi phạm để làm rõ toàn cảnh vụ tướng Nga bị ám sát.

Trung tướng Igor Kirillov - Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga. Ảnh: TASS

Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự với nhiều tội danh, bao gồm giết người (Điều 105), hành động khủng bố (Điều 205) và buôn bán vũ khí, đạn dược (Điều 222) theo Bộ luật Hình sự Nga. Lực lượng chức năng đang gấp rút triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định danh tính và bắt giữ những đối tượng liên quan đến vụ nổ.

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận đây là vụ nổ thiết bị nổ tự chế (IED) được điều khiển từ xa, được gắn vào một chiếc xe điện đỗ gần lối vào tòa nhà dân cư.

Một quan chức thực thi pháp luật Nga cho biết sức công phá của thiết bị nổ tương đương hơn 1 kg thuốc nổ TNT, đủ mạnh để cướp đi sinh mạng của Trung tướng Kirillov và trợ lý.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng Nga phát hiện một máy quay phim được gắn trong chiếc ô tô công nghệ gần nhà Trung tướng Kirillov. Chiếc xe này đã được đưa về một khu vực riêng để kiểm tra, và nhiều vật dụng quan trọng bên trong đã bị thu giữ làm bằng chứng phục vụ công tác điều tra.

Thi thể của Trung tướng Kirillov và trợ lý đã được đưa khỏi hiện trường vào chiều 17-12, sau một thời gian được giữ tại hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Vụ Trung tướng Kirillov bị ám sát là sự kiện gần đây nhất trong chuỗi các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào quân nhân Nga. Tháng trước, ông Valery Trankovsky - một sĩ quan cấp cao thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga - đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại bán đảo Crimea.

Nga ngay từ đầu khoanh vùng nghi phạm số 1 là Ukraine

Trung tướng Kirillov không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga mà còn được biết đến với những tuyên bố cứng rắn liên quan đến chiến sự Ukraine.

Ông Kirillov nhiều lần cáo buộc sự tồn tại của các phòng thí nghiệm sinh học nước ngoài tại Ukraine, nghi ngờ chúng có liên quan đến sự bùng phát của một số bệnh truyền nhiễm, bao gồm dịch COVID-19. Những cáo buộc này từng gây tranh cãi lớn trên trường quốc tế. Ukraine và các nước phương Tây luôn bác bỏ.

Bên cạnh đó, ông Kirillov cũng nhiều lần tố cáo chính quyền Kiev sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột. Trong cáo buộc gần đây nhất, ông Kirillov tố lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học do phương Tây sản xuất trong các hoạt động quân sự ở TP Sudzhe (tỉnh Kursk, Nga). Ukraine và phương Tây cũng bác bỏ các cáo buộc này.

Tính đến 17 giờ ngày 18-12 (giờ VN), phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng về những lời khai ban đầu của người mà Nga gọi là nghi phạm trong vụ tướng Nga bị ám sát ở Moscow.

Trước đó, ngay sau vụ nổ, chính phủ Nga lên tiếng chỉ thẳng Ukraine là bên đứng sau vụ ám sát Trung tướng Kirillov. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố đây là “một vụ khủng bố được lên kế hoạch từ trước” và cáo buộc phương Tây đã hỗ trợ Ukraine thực hiện tội ác này. Bà Zakharova cho rằng vụ việc là “hệ quả của chuỗi hành động tiếp tay của phương Tây đối với các tội ác chiến tranh của chế độ Kiev”.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Miroshnik Rodion lên án chính quyền Kiev đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào giới chính trị và quân sự Nga. Ông Rodion cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận quốc tế mà Ukraine từng ký kết.

Giới chức Nga phong toả hiện trường nơi Trung tướng Igor Kirillov bị ám sát hôm 17-12. Ảnh: TASS

Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo bộ phận chính sách cựu chiến binh của Phòng Xã hội Nga - cáo buộc chính quyền Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cùng các quan chức phương Tây có liên quan trực tiếp đến vụ nổ. Ông Rogov gọi đây là “một hành động khủng bố nhà nước” và tin rằng Nga sẽ truy bắt được những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng mặc dù cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng “kẻ thù của Moscow” đã để lộ dấu vết. Ông Medvedev không nêu rõ đó là phát ngôn hay hành động cụ thể nào từ phía Ukraine, nhưng khẳng định rằng việc truy bắt và tiêu diệt những kẻ chịu trách nhiệm là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng thực thi pháp luật Nga.

Ông Medvedev cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng sau vụ việc, nhấn mạnh "những nỗ lực nhằm đe dọa Nga, ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi hoặc gieo rắc nỗi sợ hãi lên Moscow sẽ không bao giờ thành công”.

Ông Medvedev cũng tuyên bố rằng những kẻ đứng sau vụ Trung tướng Kirillov bị ám sát, bao gồm giới lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine, “chắc chắn sẽ bị trừng phạt”. Ông Medvedev khẳng định rằng Moscow sẽ không chỉ tìm ra kẻ gây ra vụ nổ mà còn tiêu diệt bất kỳ thế lực nào tiếp tay cho hành động này.

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky tuyên bố Nga “chắc chắn” sẽ nêu vấn đề vụ nổ ở Moscow mà Nga coi là tấn công khủng bố nhắm vào Trung tướng Kirillov ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ngày 20-12. Cuộc họp ngày 20-12 vốn do Nga đề xuất tổ chức để thảo luận về sự liên can của phương Tây trong chiến sự ở Ukraine.