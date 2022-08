Tướng Tô Ân Xô: Sẽ bổ sung nơi sinh trên hộ chiếu mới

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-8, báo chí đã đặt câu hỏi tới đại diện Bộ công an xoay quanh giải pháp cho hộ chiếu mới trước phản ứng của một số nước đối với hộ chiếu của Việt Nam thời gian qua.

Trước khi trả lời câu hỏi này Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thay mặt Bộ Công an gửi lời cảm ơn tới các nhà báo, cá nhân, tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân đã gửi lời chia buồn tới Bộ Công an, gia đình 3 chiến sỹ PCCC đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông cho biết vào chiều 5-8 tới, Bộ Công an sẽ tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho ba liệt sỹ.

Về vấn đề hộ chiếu mới, Tướng Xô nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng các nội dung của Luật Xuất nhập cảnh 2019. Hộ chiếu này thoả mãn các điều kiện, tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)”.

Ông cho hay, rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng không ghi mục nơi sinh trong hộ chiếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thuỵ Sỹ, Mông Cổ, Ả rập Saudi... đây là điều bình thường.

“Hầu hết các quốc gia vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Chỉ một số nước là Đức, Tây Ban Nha, Séc tạm thời chưa công nhận do vướng một số vấn đề mang tính kỹ thuật” - ông thông tin.

Theo đó, ông cho biết để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập, du lịch, làm việc, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang phối hợp với nhau và phối hợp với 3 nước này để xử lý các vấn đề kỹ thuật.

“Trong thời gian rất sớm sẽ giải quyết được việc này” - ông nói và cho biết trước mắt, Bộ Công an quyết định sẽ ghi bổ sung vào ở phần bị chú trong hộ chiếu nội dung về nơi sinh. Nếu cần thiết, công dân có thể đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cục Xuất nhập cảnh để bổ sung mục bị chú.

“Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu…” - ông nói thêm.

Trước đó cùng ngày, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh đất nước mở cửa.