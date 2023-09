Tuyên bố Chủ tịch ASEAN: Tái khẳng định vai trò trung tâm của khối, duy trì ổn định tự do ở Biển Đông

(PLO)- Tuyên bố Chủ tịch ASEAN tái khẳng định vai trò trung tâm của khối; tăng cường sự tin cậy lẫn nhau; duy trì và thúc đẩy hòa bình, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Ngày 7-9 tại Indonesia, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch ASEAN.

Nội dung tuyên bố được đăng trên trang web Asean.org, đề cập hàng loạt vấn đề quan trọng: vai trò trung tâm của khối, sự tin tưởng nội khối, Biển Đông, ...

Tuyên bố nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì một cấu trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, cởi mở, toàn diện, minh bạch và linh hoạt nhằm duy trì luật pháp và quy tắc quốc tế. Các bên cũng khẳng định cam kết duy trì chủ nghĩa khu vực và chủ nghĩa đa phương, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc cơ bản được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

Tuyên bố nêu rõ cần thiết tăng cường sự tin cậy lẫn nhau trong nội khối. Nội dung này được đưa ra trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo ASEAN quan ngại rằng các động thái và sự cố nghiêm trọng có thể làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có nguy cơ làm suy yếu nền hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

“Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế thực hiện các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định khu vực. Chúng tôi tái khẳng định thêm sự cần thiết phải theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp trong khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982” - trích tuyên bố được đăng trên trang web Asean.org.

Về Biển Đông, các lãnh đạo ASEAN “tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông và công nhận lợi ích của việc coi Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

Theo tuyên bố, các bên đề cao tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế hành vi của các bên tranh chấp trong khu vực, bao gồm các hành vi được đề cập trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002.

Các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh tiến bộ trong các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó có hoàn tất lần đọc thứ hai Dự thảo Văn bản Đàm phán COC duy nhất (SDNT) và thông qua Hướng dẫn đẩy nhanh việc sớm ký kết COC.

“Chúng tôi mong muốn sớm đạt được một COC hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, gồm UNCLOS 1982. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán COC” - tuyên bố có đoạn viết.

Về Đông Timor, tuyên bố cho biết các lãnh đạo “khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác bên ngoài hỗ trợ đầy đủ cho Đông Timor để hoàn thành các tiêu chí trong Lộ trình trở thành thành viên đầy đủ của nước này trong ASEAN, thông qua việc cung cấp hỗ trợ xây dựng năng lực và các hỗ trợ cần thiết và phù hợp khác, chẳng hạn như chương trình thực tập giữa các Bộ/Cơ quan của Indonesia dành cho 40 công chức Đông Timor từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay.

Kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Indonesia từ ngày 5 đến ngày 7-9.

Thủ tướng Singapore thúc đẩy sáng kiến hợp tác ASEAN và các cường quốc giữa căng thẳng toàn cầu (PLO)- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các cường quốc và ASEAN tìm ra điểm chung bằng một sáng kiến khu vực, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị làm gián đoạn hợp tác giữa các cường quốc.

DƯƠNG KHANG