Tuyên dương 61 gương Cảnh sát PCCC TP.HCM tiêu biểu

Sáng 4-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) PC07 phối hợp với Đoàn thanh niên Công an TP tổ chức lễ tuyên dương “Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trẻ - giỏi - tiêu biểu” nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2022).

Tại buổi lễ, Phòng đã tuyên dương 61 gương cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trẻ - giỏi - tiêu biểu, đây cũng là năm đầu tiên tổ chức lễ tuyên dương.

Đây là dịp vinh danh các gương chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ghi nhận và biểu dương các thành tích đã đạt được của lực lượng trong thời gian qua, phát biểu tại buổi lễ Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó trưởng phòng PCCC và CNCH Công an TP.HCM lưu ý: trong công tác phòng cháy chữa cháy phải lấy phòng cháy là chính, là cơ bản, chiến lược lâu dài, Lấy phòng cháy để hạn chế chữa cháy.

“Xác định phương châm phòng cháy chữa cháy bốn tại chỗ gồm lực lượng trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân. Khi cháy cần chớp lấy thời điểm vàng chữa cháy, năm phút ban đầu là thời điểm vàng tính từ thời điểm vụ cháy bắt đầu”- Đại tá Quan nhấn mạnh.

Là một trong sáu mươi mốt chiến sĩ được tuyên dương, Thượng sĩ Võ Châu Tấn Minh, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, phòng PC07 chia sẻ: “Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm nghề và luôn tâm niệm phải tiếp tục cố gắng hơn nữa với nghề”.

THÚY NHI