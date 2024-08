Tuyển giáo viên tại TP.HCM: Có tình trạng một ứng viên trúng tuyển 2 nơi 08/08/2024 06:51

Tại buổi làm việc với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM về công tác chuẩn bị năm học mới tại quận Gò Vấp, những bất cập trong tuyển giáo viên tại TP.HCM đã được nhiều đại biểu đề cập.

Một tiết học của thầy trò Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Ông Phạm Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Văn hoá Xã hội, HĐND TP.HCM, Trưởng phòng GD&ĐT quận 3 cho biết, trong công tác tuyển giáo viên hằng năm, khi một địa phương đã tuyển dụng xong có tình trạng ứng viên trúng tuyển nhưng không đến trường nhận nhiệm vụ. Lý do, ứng viên đó cùng lúc đậu trong kỳ tuyển giáo viên ở địa phương khác hoặc của Sở GD&ĐT TP.HCM. Điều này dẫn đến số liệu ảo trong tuyển dụng gây khó khăn cho các đơn vị trong công tác bố trí nhân sự.

Nói rõ hơn về vấn trên ông Khoa cho biết, ứng viên đó vừa thi tuyển giáo viên do Sở GD&ĐT tổ chức, vừa đăng ký tuyển dụng do phòng GD&ĐT các quận tổ chức do thời gian khác nhau.

Vì thế khi trúng tuyển cả 2 nơi, đa phần ứng viên sẽ chọn làm giáo viên dạy tại các Trường THPT vì định mức tiết dạy ít hơn so với giáo viên bậc THCS và bậc tiểu học.

Từ thực tế trên, ông Khoa cho rằng nên chăng cần có sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT quận huyện trong việc tổ chức thi tuyển giáo viên.

Về giải pháp, ông Khoa nêu cần có sự liên kết liên thông hồ sơ đăng ký ứng viên của Sở GD&ĐT và các quận/ huyện để làm sao một ứng viên chỉ có thể đăng ký thi tuyển ở một địa phương. Còn bây giờ, một ứng viên có quyền đăng ký dự thi tuyển ở nhiều nơi. Do đó, nếu trúng tuyển, họ sẽ lựa chọn đơn vị tốt hơn.

Ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp cũng xác nhận có thực tế trên. Việc tuyển giáo viên hiện nay gặp khó. Việc các ứng viên có thể đăng ký thi tuyển nhiều nơi đã gây bất cập cho công tác thi của các địa phương. Tổ chức một kỳ thi tuyển giáo viên rất tốn kém, mất thời gian tuy nhiên sau khi công bố kết quả nhiều ứng viên từ chối công việc vì đã trúng tuyển ở đơn vị khác. Vấn đề này, phòng GD&ĐT các địa phương đã rất nhiều lần kiến nghị với Sở Nội vụ cũng như Sở GD&ĐT tuy nhiên đều nhận được câu trả lời Bộ Nội vụ không cấm điều trên.

Ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp chia sẻ tại buổi làm việc chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Vì thế, tôi kiến nghị Bộ Nội Vụ cần ra một văn bản quy định mỗi năm chỉ tuyển dụng 1 lần. Ứng viên chỉ được thi viên chức 1 lần ở 1 địa phương và phải dạy ít nhất 1 năm mới được thi tuyển viên chức ở nơi khác”- ông Thanh nói.

Chia sẻ thêm về việc tuyển giáo viên cho năm học mới, ông Thanh cho hay năm học 2024-2025, Gò Vấp thông báo tuyển dụng 243 viên chức, trong đó 206 vị trí giáo viên.

Tính đến 5-8, quận đã tiếp nhận được 50 hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Các ứng viên tiếp tục đăng ký nộp hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 27-8.

Ông Thanh cho hay, theo quy định và quy trình ISO của công tác tuyển dụng thì thời điểm viên chức trúng tuyển có mặt tại trường dự kiến đầu tháng 11, sau thời gian năm học bắt đầu khoảng 2 tháng.

Vì thế, để đảm bảo đủ giáo viên cho năm học mới, UBND quận chỉ đạo phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường hợp đồng thỉnh giảng với số viên chức đã trúng tuyển trong thời gian chờ hoàn thành thủ tục.

Việc tuyển dụng giáo viên mầm non và giáo viên dạy một số môn đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học gặp khó do thiếu giáo viên. Do đó, UBND quận đã chỉ đạo phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tiểu học sử dụng một số giáo viên tiểu học nhiều môn chuyển sang giảng dạy các môn học trên do đã được bồi dưỡng. Bên cạnh đó cho phép các trường thực hiện ký hợp đồng chuyên môn theo quy định của Nghị định 111 đối với các vị trí giáo viên còn thiếu.