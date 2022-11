UBKT Trung ương kỷ luật 2 giám đốc công an, 1 viện trưởng và 1 chánh án cấp tỉnh

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng VKSND và Chánh án TAND tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp thứ 22 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang.

Theo đó, UBKT quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc; Đại tá Lê Văn Tiền, nguyên Phó Giám đốc; Đại tá Nguyễn Tấn Phước, nguyên Phó Giám đốc; Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Khiển trách Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Cảnh cáo Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông: Lê Xuân Hải, Viện trưởng; Trần Văn Thìn, Phó Viện trưởng; Nguyễn Văn Thạnh, Phó Viện trưởng; Lê Hồng Bào, nguyên Phó Viện trưởng.

Cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông: La Hồng, Chánh án; Lý Ngọc Sơn, Phó Chánh án.

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông: Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy; Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng. Khiển trách Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2019-2020, 2020-2025; Chi ủy Văn phòng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2019 và các ông/bà: Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách; Trần Thị Thu Thanh Thủy, Phó Cục trưởng; Phan Lợi, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang.

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng. Cảnh cáo các ông: Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng; Nguyễn Tấn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật các ông: Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Trước đó, tại kỳ họp 20, UBKT Trung ương kết luận Ban cán sự đảng VKSND tỉnh, TAND tỉnh An Giang; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan và Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các tổ chức đảng này cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Những vi phạm trên kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện, xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng; nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Điều này đã gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, đến uy tín của các tổ chức đảng và các ngành chức năng.

Theo UBKT Trung ương, trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm đã nêu thuộc về các tổ chức đảng và một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an, VKSND, TAND, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan và Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, xem xét trách nhiệm, phối hợp xử lý kỷ luật một số tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan.

TUYẾN PHAN