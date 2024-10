UBND TP Cần Thơ nhận trách nhiệm việc giải ngân vốn đầu tư công chưa tốt 04/10/2024 19:08

Chiều 4-10, Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức họp đánh giá tiến độ, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 và giải pháp thực hiện thời gian tới.

Ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở KHĐT TP Cần Thơ báo cáo công tác giải ngân đầu tư công của TP tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Làm chưa tốt

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND TP về công tác giải ngân đầu tư công 9 tháng đầu năm. Cạnh đó, một số chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân thấp cũng được yêu cầu báo cáo nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Trong đó, Sở GTVT cam kết đến cuối năm dự án đường Vành đai phía Tây sẽ giải ngân đạt 95% với số tiền hơn 300 tỉ. Riêng dự án giao thông thông minh được giao số tiền 34 tỉ nhưng do vướng liên quan phần mềm nên đến nay chưa giải ngân.

Ban ODA cho biết năm nay được giao 1.900 tỉ nhưng đến cuối năm khả năng giải ngân không đạt kế hoạch, tối đa đạt khoảng 60-62%.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết công tác giải ngân đầu tư công năm 2024, tổng vốn bố trí trong năm là 10.913 tỉ. Kết quả giải ngân đến ngày 30-9 được 4.475 tỉ, chỉ đạt 50,58% so với kế hoạch HĐND TP giao, chỉ đạt 42,76% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; so với cùng kỳ năm 2023 thì con số giải ngân tuyệt đối thấp hơn 905 tỉ và tỉ lệ giảm 12,42%.

“Kết quả này cho thấy chúng ta làm chưa tốt. Thay mặt UBND TP chúng tôi nhận trách nhiệm này. Đối với từng đơn vị, các đồng chí cũng phải thấy trách nhiệm của mình, không đổ tại, thì là…” – ông Hiển nói.

Từ đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ đã nêu ra các giải pháp thực hiện đối với từng loại công trình đã hoàn thành đang chờ nghiệm thu, quyết toán; công trình chuẩn bị đầu tư; công trình chuyển tiếp; công trình khởi công mới…

Tránh tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm vất vả!

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhìn nhận lại công tác giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều khó khăn; có chủ đầu tư làm tốt nhưng còn nhiều chủ đầu tư làm chưa tốt.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị trong thời gian tới UBND TP, các ngành các cấp lưu ý, việc giao vốn từ đầu tư năm, ngoài căn cứ theo quy định pháp luật, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính phải tham mưu cho ủy ban căn cứ vào khả năng thực tế của dự án và năng lực quản lý của nhà đầu tư để giao.

Đối với các chủ đầu tư, ngoài quyết tâm của mình thì phải xác định khối lượng mình phải làm, sự hợp lý của đồng vốn được giao để tiếp nhận hay là trả lại ngay từ đầu, không để đến cuối năm mới trả lại, điều chuyển vốn thì không cơ quan nào xoay chuyển được.

Ông Hiểu đề nghị chủ đầu tư phải thể hiện quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu năm, không để tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm vất vả! Đầu năm dù chưa có khối lượng công việc cụ thể nhưng phải chuẩn bị mọi điều kiện về thủ tục, tinh thần trách nhiệm, kế hoạch, tập kết phương tiện…

Cạnh đó, quá trình triển khai dự án nếu có khó khăn thì các chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo ủy ban và ủy ban phải kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn đó, không để xảy ra tình trạng có khó khăn mà không báo cáo, hoặc có báo cáo mà không được giải quyết, việc báo cáo phải bằng văn bản…

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương phối hợp tốt với các chủ đầu tư để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, không vì vướng trong giải phóng mặt bằng mà ách tắc trong công tác xây dựng cơ bản, công tác triển khai và giải ngân các dự án. Theo đó, muốn làm tốt thì chính sách tái định cư phải làm tốt từ đầu; phải đẩy nhanh xây dựng và hoàn thành các khu tái định cư đang làm, đồng thời tiến hành xây dựng nhanh các khu tái định cư mới.

Bên cạnh đó, định kỳ và đột xuất, UBND TP phải làm việc với các chủ đầu tư để đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra tiến độ dự án, tiến độ giải ngân, giải quyết các khó khăn… UBND TP phải phải điều hành quyết tâm, quyết liệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, cố gắng công trình nào được quyết định đầu tư trong giai đoạn này thì phải hoàn thành. Đồng thời, kịp thời và dứt khoát trong việc xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.