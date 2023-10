Ukraine chỉ cần 4 ngày sản xuất ra ‘khẩu pháo’ để chống Nga

Tại một xưởng sản xuất của tập đoàn Metinvest ở miền trung Ukraine, các công nhân đang bận rộn chế tạo các bộ phận của pháo, trạm radar và súng cối. Tuy nhiên, tất cả đều là hàng giả.

Xưởng này của tập đoàn thép và khai thác mỏ Metinvest chịu trách nhiệm sản xuất bản sao chất lượng cao của các thiết bị quốc phòng. Bản sao này là vật thế thân cho các trang thiết bị, nhân lực thật của Ukraine, nhằm dẫn dụ hỏa lực Nga như tên lửa, đạn pháo hoặc máy bay không người lái (UAV) nhắm vào, theo tờ The Wall Street Journal.

Một công nhân của Metinvest cho biết: “Khi chúng tôi đặt những mồi nhử này dọc theo một số khu vực nhất định của mặt trận, chúng sẽ thu hút sự chú ý của đối phương”.

Vật thế thân công dụng như thần

Những vật thế thân này được làm y như thật, sản xuất từ các nguyên liệu như bọt nhựa cứng, ống nước và phế liệu. Những vật này giúp triển khai kế nghi binh, tức là bày binh bố trận giả nhằm đánh lừa đối phương về kế hoạch tấn công.

Thêm nữa là những vật này khiến đối phương tin rằng một khu vực được phòng thủ tốt hơn nhiều so với thực tế, làm đối phương chần chừ hành động, do đó có thể ngăn được một cuộc tấn công xảy ra.

Công nhân của công ty Metinvest sản xuất các mô hình mô phỏng trang thiết bị quân sự thật. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Một cơ quan giám sát độc lập năm ngoái đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh UAV Lancet Nga tấn công 1 hệ thống radar của Ukraine. Tuy nhiên, hệ thống này hóa ra là giả và được chế tạo từ một chiếc xe bị hỏng.

Hiện chưa rõ các mồi nhử được sử dụng rộng rãi đến mức độ nào ở chiến trường Ukraine. Quân đội nước này cũng từ chối bình luận về việc sử dụng chúng vì lý do an ninh. Theo The Wall Street Journal, các bản sao này có thể chiếm một số lượng nhất định vũ khí mà Nga tuyên bố đã phá hủy trên chiến trường.

4 ngày sản xuất ra 1 “khẩu pháo” D-20

Giám đốc điều hành Metinvest – ông Oleksandr Myronenko cho biết sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraine đã đặt vấn đề với Metinvest để chế tạo mồi nhử.

Tại xưởng, công việc của các nhân viên là in ra hình ảnh vũ khí từ mạng internet và phân tích cách thức chế tạo các vũ khí này từ những vật liệu nhẹ. Để tiêu chuẩn hóa sản phẩm, họ dùng ván ép chế tác các khuôn mẫu nhằm tạo hình các bộ phận từ khối bọt nhựa cứng. Việc tạo ra các bộ phận giả có trọng lượng nhẹ, tương đối cơ động sẽ giúp quân đội có thể nhanh chóng lắp ráp trên chiến trường.

Công ty Metinvest làm giả pháo của Ukraine và Mỹ. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Đối với người không tinh mắt, một khẩu lựu pháo mồi hoàn chỉnh trông giống hệt những khẩu pháo được triển khai trên mặt trận chống lực lượng Nga ở Ukraine, nhưng khi sờ vào có cảm giác hơi xốp.

Các công nhân của Metinvest cần 4 ngày để làm ra một khẩu pháo D-20 của Ukraine và 2 tuần đối với một khẩu pháo M777 của Mỹ. Mồi nhử tốn nhiều công sức làm nhất là bộ radar 35D6, khi phải mất 1 tháng để sản xuất vì kích thước lớn và có nhiều bộ phận.

Để đánh lừa đối phương, quân đội Ukraine phải triển khai mồi nhử giống như thật. Tức là phải che giấu nó bên dưới lưới ngụy trang và đào hào xung quanh nó. Tuy nhiên, những cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Hiện nay, chỉ đánh lừa thị giác và camera giám sát của đối phương là chưa đủ. Mồi nhử phải bắt chước cách hoạt động của trang thiết bị thật.

Công nhân của công ty Metinvest sản xuất các mô hình giả. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Ví dụ, việc bắn đạn pháo tạo ra nhiều nhiệt đến mức nòng pháo có thể phát sáng nóng đỏ, tạo ra tín hiệu hồng ngoại mà các cảm biến chuyên dụng của đối phương có thể dễ dàng phát hiện. Các công nhân của Metinvest phát hiện ra rằng họ có thể bắt chước hiệu ứng này bằng cách kích hoạt bom khói, thường được sử dụng trong việc kiểm soát dịch hại nông nghiệp, bên trong thùng mồi nhử.

Theo lãnh đạo xưởng sản xuất của Metinvest, trong số 250 mồi nhử mà Metinvest cung cấp cho quân đội, khoảng một nửa đã bị tấn công. Trên điện thoại người này có những đoạn video quay lại cảnh 1 chiếc UAV lao về phía mồi nhử và rơi xuống đất, và 2 UAV, gồm 1 chiếc Lancet 3M do Nga sản xuất và 1 UAV do Iran sản xuất, đã vỡ tung khi tấn công các trạm radar giả.

Giám đốc điều hành Myronenko cho biết hiện Metinvest đang xem xét việc sản xuất xe tăng và phương tiện vận tải giả.

HIMARS, xe tăng Leopard 2 được… bơm hơi Ông Vojtech Fresser, giám đốc điều hành Inflatech - công ty CH Czech chuyên sản xuất thiết bị mồi nhử được bơm hơi, dù không cho biết liệu mồi nhử của Inflatech có được triển khai trên chiến trường ở Ukraine hay không nhưng nói rằng một số thiết bị giả này được các đồng minh phương Tây sử dụng trong huấn luyện. Các sản phẩm bơm hơi của Inflatech, được làm bằng lụa tổng hợp, bao gồm hệ thống phòng không Patriot, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, xe tăng Leopard 2 và hệ thống tên lửa đất đối không SA-8 do Liên Xô thiết kế. Xe tăng Leopard giả của Inflatech có thể gấp lại thành ba lô, dễ dàng mang theo và chỉ mất 10 phút để bơm phồng bằng máy phát điện. Ông Fresser nói: “Bạn có thể nhét bốn chiếc xe tăng vào một chiếc ô tô bình thường”. Ông cho biết, các mồi nhử bơm hơi trước đây làm bằng cao su rất khó vận chuyển và dễ bị tác động do nhiệt độ. Trong thời tiết lạnh, chúng dễ bị xẹp xuống, trong khi với thời tiết nóng, chúng đôi khi nổ tung.

Nga đã cải thiện chiến thuật trong cuộc chiến ở Ukraine ra sao? (PLO)- Sau những thất bại trong năm đầu của cuộc chiến, Nga đã thay đổi hàng loạt chiến thuật, bao gồm cách tác chiến UAV, không quân, lối phòng thủ,…

ĐỨC HIỀN