Ông Trump ra toà dân sự ở New York, chỉ trích vụ kiện là giả tạo nhằm 'làm tổn thương' ông

(PLO)- Trong ngày đầu tiên hầu toà về vụ kiện gian lận kinh doanh ở TP. New York, ông Trump chỉ trích gay gắt vụ kiện là giả tạo và nói thẩm phán nên bị tước quyền.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc gian lận dân sự diễn ra vào ngày 2-10 tại một tòa án tại quận Manhattan (TP. New York). Đến hầu tòa, ông Trump chỉ trích vụ kiện, thẩm phán và Tổng chưởng lý bang New York, theo hãng tin Reuters.

Tuần trước, Thẩm phán Tòa án tối cao New York - ông Arthur Engoron và cũng là người chủ trì phiên tòa ngày 2-10 - phán quyết rằng ông Trump và các con trai Eric Trump và Donald Jr Trump phạm tội lừa đảo khi thổi phồng giá trị bất động sản và tài sản tài chính của Tập đoàn Trump Organization trong nhiều năm để thu lợi bất chính.

Với quyết định đó, Thẩm phán Engoron đã thu hồi giấy phép kinh doanh tại New York của Tập đoàn Trump Organization do ông Trump lãnh đạo. Đây được coi là “án tử cho doanh nghiệp” bởi điều này có thể khiến cựu tổng thống mất quyền kiểm soát hàng chục tài sản trị giá hàng trăm triệu USD tại New York.

Cựu Tổng thống Donald Trump (giữa) trong phiên tòa ngày 2-10 ở New York (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Tổng chưởng lý bang New York - bà Letitia James đang yêu cầu mức phạt ít nhất 250 triệu USD, lệnh cấm vĩnh viễn đối với ông Trump và các con trai ông là Donald Jr và Eric điều hành các hoạt động kinh doanh ở New York cũng như lệnh cấm giao dịch bất động sản thương mại kéo dài 5 năm đối với ông Trump và Tập đoàn Trump Organization .

Tại tòa, ông Trump khẳng định vụ kiện rõ ràng là “sự can thiệp bầu cử” và đây là “nỗ lực nhằm làm tổn thương ông trong cuộc bầu cử”.

“Đó là một trò lừa đảo. Đó là một sự giả tạo” - ông Trump nói với các phóng viên trước khi bước vào phòng xử án.

Ông cũng gọi phiên tòa là “sự tiếp nối của cuộc ‘săn phù thủy’ lớn nhất mọi thời đại”. “Săn phù thủy” là cụm từ mà ông Trump hay dùng trong những vụ kiện chống lại ông.

Trong giờ nghỉ trưa, ông Trump tỏ ra tức giận và lên án cái mà ông gọi là "phiên tòa đáng hổ thẹn do một tổng chưởng lý tham nhũng tiến hành".

Ông cũng chỉ trích thẩm phán Arthur Engoron khi gọi ông Engoron là một đảng viên Dân chủ đang lợi dụng vụ việc để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

“Đó là một thẩm phán nên bị tước quyền…và là một thẩm phán nên bị đuổi việc” - ông Trump nói.

Tại phiên tòa, ông Christopher Kise, luật sư của ông Trump, phản bác cáo buộc ông Trump gian lận, khẳng định rằng việc kinh doanh của ông Trump hoàn toàn hợp pháp.

Ông Kise nói rằng ông Trump đã kiếm được bộn tiền theo đúng nghĩa đen khi đầu tư đúng đắn vào bất động sản.

"Không có ý định lừa đảo, không có bất hợp pháp, không có vỡ nợ, không có vi phạm, không có sự phụ thuộc từ ngân hàng, không có lợi nhuận bất công và không có nạn nhân” - ông Kise nói trong phần mở đầu phiên tòa.

Vụ xét xử này có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng và dự kiến ông Trump sẽ tham gia các phiên tòa.

ĐỨC HIỀN