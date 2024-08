Ứng dụng iHanoi giúp người dân tương tác với chính quyền dễ dàng hơn 20/08/2024 18:29

Sáng 20-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe các đơn vị, sở ngành báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện ứng dụng iHanoi trên địa bàn.

Ứng dụng iHanoi - nền tảng “Công dân Thủ đô số”, là phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp của TP Hà Nội nhận được sự quan tâm của người dân Hà Nội trong thời gian gần đây, đặc biệt là giới trẻ.

Khoảng 550.000 người tạo tài khoản trên ứng dụng iHanoi

Ông Cù Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho hay, đến nay đã có khoảng 550.000 người dân lập tài khoản trên ứng dụng iHanoi. Trong đó, nhiều địa phương có số lượng người dân lập tài khoản cao như: huyện Chương Mỹ (57.584), quận Bắc Từ Liêm (32.300), huyện Mỹ Đức (31.461), quận Hà Đông (29.506), quận Hoàng Mai (26.258)…

Đặc biệt, thông qua ứng dụng iHanoi, chính quyền các cấp của TP Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý khoảng 3.300 kiến nghị, phản ánh của người dân. Trong đó, thời gian từ đầu tháng 8-2024 đến nay, mỗi ngày ứng dụng iHanoi tiếp nhận, điều phối xử lý (chuyển đến sở ngành, địa phương liên quan) khoảng 40 phản ánh, kiến nghị.

Ứng dụng iHanoi được UBND TP Hà Nội ra mắt từ cuối tháng 6-2024, đến nay đã thu hút khoảng 550.000 người dân tạo tài khoản sử dụng.

Nội dung kiến nghị phần lớn liên quan đến đời sống của người dân như các vấn đề an ninh trật tự, văn minh đô thị, giao thông, cháy nổ, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm, an sinh xã hội….

“Qua theo dõi, thống kê cho thấy các cơ quan, địa phương có kết quả xử lý tốt, được người dân đánh giá hài lòng cao, gồm các quận: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân và Sở GTVT Hà Nội” – ông Trang nói.

Tuy nhiên, theo Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, một số sở ngành, địa phương của TP cần cải thiện về tiến độ và nâng cao chất lượng xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân hơn nữa.

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho hay, thông qua ứng dụng iHanoi, 65,6% người dân bày tỏ sự hài lòng về việc xử lý các kiến nghị, phản ánh của chính quyền các cấp; mức độ chưa hài lòng chiếm tỷ lệ khoảng 34,4%.

Cũng theo ông Trang, rà soát kết quả số phản ánh, kiến nghị được người dân đánh giá chưa hài lòng, theo đánh giá khách quan có khoảng 10% trong số đó thực sự chưa đạt yêu cầu. Lý do nội dung kết quả xử lý người dân còn chung chung, chưa có hình ảnh hoặc văn bản chứng minh hoặc quên không đánh câu trả lời.

Phải giải quyết thực chất vấn đề của người dân, doanh nghiệp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các đơn vị triển khai hạ tầng iHaNoi. Theo đó, ông Hải nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của việc triển khai ứng dụng iHanoi là phục vụ người dân và doanh nghiệp, do đó đánh giá hiệu quả của ứng dụng này không chỉ căn cứ vào hình thức, hay số lượng mà phải đi vào thực chất.

“Làm chuyển đổi số tuyệt đối không được đi vào hình thức, mà phải xác định rõ 5 lan tỏa “biết, hiểu, đồng thuận, tự nguyện và lan tỏa”. Gốc vấn đề là những người tham gia được tuyên truyền, được cảm nhận và trải nghiệm. Do đó, từng phản ánh của người dân phải được các cấp chính quyền quan tâm xử lý, từ đó tạo sự lan tỏa, thẩm thấu tới từng người dân” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đó, ông Hải đề nghị các quận, huyện, các ngành, đơn vị, tổ chức của TP gửi những kết quả đã thực hiện, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng UBND TP Hà Nội để tổng hợp, xử lý.

Trong đó, với những nội dung nào trong thẩm quyền xử lý của các sở ngành, địa phương thì phải xử lý ngay. Nội dung nào vượt thẩm quyền thì phải báo cáo, đề xuất để có phương án xử lý kịp thời.

“Phải xác định đây là việc làm thường xuyên, khi có những vấn đề bức xúc đặc biệt là của người dân phải được xử lý ngay. Hoặc phải có sự thông tin lại việc này liên quan đến hệ thống và đang được giao cho các đơn vị, để người dân theo dõi và có sự đồng thuận” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với những khó khăn vướng mắc, ông Hải yêu cầu phải được số hóa, xét theo thứ tự từng khâu của người dân, doanh nghiệp, chính quyền, gắn với đó là nguyên nhân. Từ đó đề xuất những giải pháp và đề xuất kiến nghị, mục tiêu làm sao phục vụ người dân, trải nghiệm của người dân ngày càng tốt hơn.