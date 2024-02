Ước nguyện đầu xuân của bác sĩ Hòa với Quán cơm nụ cười Shinbi

(PLO)- Tại "Quán Nụ cười Shinbi" do bác sĩ Nguyễn Văn Hoà đồng sáng lập, mỗi suất cơm giá chỉ có 2.000 đồng cho người nghèo, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bác sĩ Hoà mong mỏi sẽ sớm có thêm nhiều quán cơm Shinbi tại các bệnh viện và địa điểm khác.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoà, đồng sáng lập Quán Nụ cười Shinbi lấy “lãi” chính là nụ cười của mọi người

Quán cơm Nụ cười tính lãi là nụ cười

Quán cơm Nụ cười Shinbi không những là nơi phục vụ những suất “cơm ngon, canh ngọt” mà ở đó còn chan chứa bao niềm động viên, khích lệ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nói về ý nghĩa của suất cơm dành cho người bệnh, những người sáng lập cho biết giá suất cơm 2.000 đồng nghìn thực chất là làm thiện nguyện với mọi người, chia sẻ với mọi người khó khăn về kinh tế là chính.

Lý do mà đội ngũ sáng lập vẫn thu giá 2000 đồng bởi muốn tạo cho mọi người cảm giác vẫn phải trả tiền, không bị ái ngại, mắc nợ. Khi thanh toán, khách đến hay mời nhau, trả giúp nhau và đó là một việc rất ý nghĩa, giúp mọi người không có cảm giác khó khăn quá, đấy là xuất phát từ sự tôn trọng, sẻ chia.

Bên cạnh đó, ngoài việc có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế bằng cách thu 2.000 đồng/ suất, mong ước của những người tổ chức và vận hành quán là muốn các bệnh nhân có một bữa cơm thong thả, có thể trò chuyện, giao lưu, chia sẻ những khó khăn. Ngoài ra, không gian này cũng làm cho mọi người tĩnh tâm lại, thư giãn và bớt căng thẳng hơn trong không gian ở bệnh viện. Đến với Nụ cười Shinbi, mọi người đều được “chữa lành” về tinh thần và cảm nhận được sự bình yên, ấm áp.

Trong suốt quá trình vận hành dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, tâm huyết và giúp đỡ từ các tình nguyện viên, hiện tại quán cơm Nụ cười Shinbi vẫn hoạt động khá suôn sẻ, lượng thực khách đến quán dùng bữa ngày một nhiều hơn. Điều này đã mang lại niềm vui lớn cho đội ngũ sáng lập, vận hành quán, đội ngũ tình nguyện viên thiện nguyện và toàn thể những người dân đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều.

Ngày lạnh nhất mùa đông đầu năm 2024 nhưng người bệnh tại Quán nụ cười Shinbi của bác sĩ Hoà lại ấm lòng, nụ cười nở trên môi

Theo bác sĩ Hoà, trung bình một ngày Quán nấu khoảng 500 suất với tiêu chí sạch sẽ, an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Với bệnh nhân ung thư, chất lượng bữa ăn sạch sẽ an toàn rất quan trọng. Do bị K, sức khoẻ bệnh nhân yếu nên không nên ăn các đồ ăn đông lạnh. Theo đó, trong suốt thời gian vận hành quán chưa có bất cứ trường hợp nào liên quan đến thực phẩm.

Ước mong có nhiều triệu nụ cười và mở rộng thêm nhiều cơ sở

Sau khoảng 1 năm ra đời, quán hoạt động rất hiệu quả, bà con và cộng đồng rất ủng hộ, tuy nhiên, để nhân rộng mô hình thì không phải là việc đơn giản. Để duy trì hoạt động, vận hành, phát triển thêm nhiều cơ sở khác cần tinh thần, ý chí và tấm lòng thiện nguyện cùng lòng nhân ái, sự quyết tâm lớn.

Trung bình, mỗi ngày Quán nụ cười Shinbi có 20-30 tình nguyện viên tham gia, tuỳ thời điểm. Các bác, các bạn đều làm việc rất nhiệt tình. Mong muốn của bác sĩ Hoà và mọi người là sớm mở rộng mô hình quán tới nhiều cơ sở khác, tại các bệnh viện khác, làm sao giúp đỡ thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

“Tôi và các cộng sự đang cố gắng sau Tết sẽ mở thêm cơ sở nữa ở Viện Nhi và Huyết học, 1 quán ở xóm chạy thận gần bệnh viện Bạch Mai. Ước mong của tôi là có được nhiều triệu nụ cười của bà con, có thêm nhiều người cùng chung tay chia sẻ tấm lòng cho những người còn khó khăn xung quanh”, bác sĩ Hoà cho biết.

Những tấm lòng nhân ái họ đến quán làm thiện nguyện để trao yêu thương, chia sẻ khó khăn và mong muốn bệnh nhân luôn lạc quan chiến thắng bệnh tật. Mỗi người một nhiệm vụ, cứ thế bắt đầu công việc và mang những bữa ăn thơm ngon đến với tất cả những thực khách đặc biệt của mình…

Xuân mới Giáp Thìn 2024 hứa hẹn ước mơ của bác sĩ Hoà và cộng sự sẽ sớm trở thành hiện thực, mang thêm nhiều niềm vui, nhiều “triệu nụ cười” để Quán Nụ cười Shinbi sẽ “lãi” lớn.

NK