Siêu thị đồng loạt ra mắt giỏ quà tết độc đáo

Bên cạnh các sản phẩm thiết yếu, sản phẩm nông sản truyền thống Việt Nam như bánh chưng tiếp tục được các đơn vị nâng cấp trong bộ quà tặng sang trọng.

Đại diện Công ty TNHH Bánh chưng Trần Gia cho biết, bên cạnh việc cung cấp bánh chưng cho các siêu thị, cơ sở còn làm các bộ quà tặng được thiết kế sang trọng gồm hai bánh chưng, một hủ củ kiệu, hũ dưa món, hũ tôm khô.

Ngoài sử dụng nguyên liệu khác biệt, cơ sở sản xuất bánh chưng với số lượng giới hạn và chỉ nhận đặt hàng từ khách hàng đến tận nơi.

“Năm ngoái có khách hàng từ Hà Nội bay vào TP.HCM để mua hộp quà bánh chưng. Đây là cách chúng tôi bảo tồn lưu giữ văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam bởi khách hàng đến tận xưởng có thể biết được chiếc bánh chưng được làm từ nguyên liệu đầu vào cho đến quy trình sản xuất bánh như thế nào để đảm bảo chất lượng như cam kết.

Bánh chưng nằm trong hộp quà tặng giới hạn. ẢNH: T.TOÀN

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart cho biết, chương trình “Đến Co.op chở Tết về” chính thức bước vào cao điểm”.

Theo đó, từ nay đến 24-1, bên cạnh hơn 2.000 mặt hàng tết được giảm giá từ 50% trở lên, hàng triệu quà tết chờ được trao tận tay khách hàng thành viên.

Đặc biệt giai đoạn này các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra đưa ra những mẫu giỏ quà tết nhãn hàng riêng gồm đặc sản vùng miền như cá dứa Cần Giờ, lạp xưởng Sóc Trăng, bánh tét Trà Vinh, nước mắm lú Bình Thuận, tôm khô hạt điều Bình Phước… rất được khách hàng ưa chuộng.

Ngoài ra, điểm mới trong giỏ quà tết năm nay của các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra là thiết kế giỏ quà độc lạ theo cung hoàng đạo, ngũ hành hay giỏ quà tạo hình chim công.

Giỏ quà tết tạo hình chim công. ẢNH: TÚ UYÊN

Chẳng hạn, giỏ quà màu vàng giúp người mệnh kim thêm khí chất và rực rỡ hơn. Mạng mộc màu xanh, một giỏ quà màu xanh lá mang ý nghĩa may mắn, sinh sôi nảy nở hoặc khiêm tốn, giản dị, khí chất là bản lĩnh của người mệnh thổ với giỏ quà màu cam mang ý nghĩa sức khỏe và tài lộ

Theo ông Thắng, hiện nay tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, lượt khách và sức mua sắm tết tăng từ 15% - 20% so với cùng kỳ.

Để thể hiện tình yêu thương và gửi lời chúc năm mới may mắn, hạnh phúc đến người thân, bạn bè…Thương xá TAX tung ra bộ quà tết Lộc An gợi nhắc, lưu giữ lại nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt qua họa tiết đơn giản về chợ Bến Thành, Đại Nội Huế, Chùa Một cột, ông Đồ ngày xuân, cát tường an khang…

Độc đáo hơn, những sản phẩm truyền thống Việt Nam như các loại mứt, hạt bí rang muối quế, hạt sen phủ nghệ mật ong, vỏ bưởi sấy phủ mơ muối,… đựng trong hộp làm bằng mành tre, giấy craft mộc mạc và sang trọng.

Với những nét vẽ đơn giản, nông sản Việt càng tăng giá trị hơn trong hộp quà tết. ẢNH: MS

Hệ thống bán lẻ Satra cũng đã tung ra hơn 40 mẫu giỏ quà tết được thiết kế bắt mắt, gồm nhiều loại hàng hóa đảm bảo chất lượng, có xuất xứ rõ ràng.

Với nhiều mức giá khác nhau phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng như giỏ quà nhỏ xinh giá 169.000 đồng, nhiều hơn là 300.000-400.000 đồng, thậm chí là hơn 3 triệu đồng.

Ngoài ra, siêu thị còn thực hiện giỏ quà tết theo yêu cầu và túi tiền cụ thể của từng khách hàng.

Hai tháng trước tết 2024, dự kiến giỏ quà tết trên online thu về hơn 18 tỉ đồng Theo thống kê của Công ty cổ phần khoa học dữ liệu Metric, hai tháng trước tết Quý Mão 2023 doanh thu giỏ quà tặng trên Tiki, Shopee, Lazada, Sendo là 16,1 tỉ đồng. Với mức tăng trưởng doanh thu ghi nhận đang là 16% so với cùng kỳ trước tết 2023. Dự kiến hai tháng trước tết Nguyên đán 2024, doanh thu giỏ quà tết ở bốn sàn thương mại điện tử trên sẽ đạt 18,7 tỉ đồng, với khoảng 82.000 sản phẩm được bán ra.

