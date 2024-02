Vàng nhẫn 9999 chính thức lập kỷ lục mới: Hơn 66 triệu đồng/lượng

Đầu phiên giao dịch chiều nay, ngày 29-2, giá vàng nhẫn SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn neo ở mức 64,1 triệu đồng/lượng mua vào và 65,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với chiều qua.

Cùng mức tăng tương đương, nhưng giá bán tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI lại niêm yết vàng nhẫn 24K với giá mua vào dao động từ 65 – 65,38 triệu đồng/lượng và bán ra phổ biến từ 66,15 – 66,48 triệu đồng/lượng… Đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử giá vàng nhẫn 9999.

Vàng nhẫn 9999 tạo lập đỉnh mới. Ảnh T.L

Đối với vàng miếng SJC, dù chưa thể lấy lại mức giá kỷ lục cũ nhưng lại có biên độ tăng “khủng”. Cụ thể vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đầu giờ chiều nay đã được điều chỉnh tăng thêm tới 800.000 đồng ở cả hai chiều, đẩy giá mua – bán lên 77,9 – 79,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng cộng thêm 700.000 đồng cho cả hai chiều, nâng giá giao dịch của vàng miếng SJC lên 77,8 – 79,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý màu vàng giao dịch quanh ngưỡng 2.036 USD/ounce, nhích nhẹ khoảng 3 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, vàng thế giới tương ứng gần 61 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 4,5 – 5,5 triệu đồng, và rẻ hơn vàng miếng SJC tới gần 19 triệu đồng mỗi lượng

Ngay cả khi giá vàng nhẫn 9999 xác lập kỷ lục mới về giá nhưng chênh lệch giá mua bán biến động không quá mạnh, chỉ nâng khoảng cách từ 1 triệu đồng/lượng lên 1,2 – 1,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC dù chưa quay trở lại vùng giá kỷ lục cũ, song độ vênh giữa giá mua – bán liên tục duy trì ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Điều này cho thấy mức độ rủi ro khi mua vàng nhẫn 9999 sẽ thấp hơn nhiều so với vàng miếng SJC. Chưa kể là khoảng cách giữa vàng nhẫn 9999 với giá vàng thế giới cũng thấp hơn nhiều so với chênh lệch của vàng miếng SJC so với giá vàng quốc tế. Bên cạnh đó, việc duy trì khoảng cách chênh lệch với giá vàng thế giới thấp hơn rất nhiều mức chênh của SJC với giá vàng thế giới, cũng khiến nhà đầu tư vàng trong giai đoạn này bớt rủi ro hơn.

THUỲ LINH