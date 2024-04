Vây khách sạn bắt 2 bị can trốn nã tại casino ở Campuchia 08/04/2024 06:10

(PLO)- Hàng chục chiến sĩ Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Ratanakiri, Campuchia vây một khách sạn nằm gần khu vực biên giới để bắt 2 bị can bị truy nã đặc biệt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai anh em Ngô Quyết Nhu (27 tuổi) và Ngô Viết Tiến (25 tuổi, cùng ngụ TP Tuy Hòa) để điều tra về tội giết người.

Liên quan đến vụ án, công an cũng khởi tố 6 người về cùng tội danh giết người gồm: Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Đức Thật, Trần Cao Lai, Lê Đức Tiến và Đỗ Văn Tường (từ 27 đến 37 tuổi, cùng ngụ TP Tuy Hòa).

Gây án khi đi trả thù giúp bạn

Theo điều tra, Lê Thanh Tân (ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) nợ Lê Hữu Nghị (ngụ cùng địa phương) 90 triệu đồng. Tân hẹn Nghị đến căn nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường 9, TP Tuy Hòa (nơi Tân đang thuê) để nói chuyện về tiền nợ.

Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến được trao trả, di lý về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Chiều 14-8-2022, Nghị rủ người đến nhà Tân nói chuyện. Lúc này, Nguyễn Thế Lợi (32 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) cũng đến nhà Tân nên biết chuyện nợ nần.

Trong lúc nói chuyện thì Lợi bênh vực Tân dẫn đến thách thức nhưng mọi người kịp can ngăn nên nhóm đòi nợ ra về.

Trên đường về, nhóm đòi nợ gặp Ngô Viết Tiến, Ngô Quyết Nhu nên rủ nhau mang theo hung khí quay lại tìm Lợi để đánh.

Đến nhà Tân, cả nhóm xông vào tấn công Lợi gây thương tích ở vùng đầu, tay, chân.

Thấy bạn bị đánh, bốn người xông ra đánh trả để giải cứu, đưa Lợi đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nhóm của Nhu cũng bị thương nên khi gặp nhau tại BV, nhóm của Nhu liền tiếp tục tấn công khiến hai người bị thương. Riêng Lợi nằm trên băng ca, bị nhóm của Nhu tiếp tục đánh, đấm, tấn công bằng dao bấm… đến khi Lợi bất tỉnh mới bỏ đi.

Sau khi điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố tám bị can về tội giết người, bắt tạm giam hai bị can, sáu người còn lại đã bỏ trốn nên công an truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Sau đó, các bị can lần lượt bị bắt, đầu thú, riêng hai anh em Ngô Quyết Nhu, Ngô Viết Tiến bỏ trốn.

Trinh sát thuộc Phòng PC02 Công an Phú Yên di chuyển bằng xe khách công cộng trên đường tiếp cận, truy bắt hai nghi can truy nã. Ảnh: CA



Phối hợp Công an Campuchia để bắt giữ

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng tin báo địa bàn, cuối tháng 1-2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện anh em Ngô Quyết Nhu, Ngô Viết Tiến đang làm nhân viên bảo vệ tại các casino ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Từ ngày 23 đến 27-1, khi biết thông tin hai anh em Ngô Quyết Nhu, Ngô Viết Tiến di chuyển từ casino gần cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đến casino gần cửa khẩu Đăk Peur (huyện Đăk Mil, Đắk Nông) bằng đường nội địa Campuchia, công an đã giăng lưới.

Phòng PC02 đã phối hợp với công an địa phương và lực lượng biên phòng giáp biên tại cửa khẩu Đăk Peur, cửa khẩu Lệ Thanh và Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) để phối hợp truy bắt. Tuy nhiên, khi thấy động, các bị can đã thay đổi phương án di chuyển, thoát khỏi lưới công an.

Sau đó, công an lập tổ công tác truy bắt và tổ công tác đã trực tiếp liên hệ, phối hợp với Công an tỉnh Ratanakiri cung cấp thông tin, tài liệu về nơi các đối tượng đang lẩn trốn để phục vụ công tác xác minh, truy bắt.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15-3, Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Ratanakiri triển khai bắt giữ khi hai bị can đang lẩn trốn tại tầng 5 của khách sạn Mittapheap trong khu vực casino thuộc huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (giáp cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Công an Campuchia cùng phối hợp, bắt giữ hai nghi can bị truy nã. Ảnh: CA

Sau khi bắt giữ các đối tượng, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Ratanakiri đã làm việc, lấy lời khai của Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến. Tại đây, hai bị can khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Campuchia qua đường tiểu ngạch, làm giả giấy thông hành để đi lại. Do vậy, Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến đã bị TAND tỉnh Ratanakiri tạm giam để phục vụ điều tra theo pháp luật Campuchia.

Phòng PC02 đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an tỉnh Gia Lai hoàn tất các thủ tục với nước sở tại để di lý hai bị can về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra theo quy định.