Vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà mừng Quốc khánh, mừng sinh nhật 02/09/2024 17:46

5 giờ sáng ngày Quốc khánh 2-9, căn nhà chị Lê Thị Nhung (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bỗng rộn ràng tiếng người cười nói.

Mặt trời vừa ló dạng, mỗi người mỗi việc tay xách nách mang lên nóc căn nhà hai tầng bắt đầu làm một việc giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong ngày trọng đại: Vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà.

Phần viền lá cờ được đo tỉ mỉ bằng thước và đánh dấu bằng băng keo, bút lông. Ảnh: TẤN VIỆT

Chị Nhung kể, những ngày gần đây lướt mạng xã hội thấy đâu đâu cũng bắt trend vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà, trên cửa cuốn, trên tường rào…, chị cũng khấp khởi theo.

Sau một hồi bàn với chồng là anh Nguyễn Văn Hoàng, cùng sự đồng tình giúp sức của những người bà con, chị Nhung quyết định sẽ thực hiện công việc này nhằm tự tặng một món quà sinh nhật cho mình trong ngày Quốc khánh.

“Sinh ra đúng ngày 2-9 cách đây 27 năm, tình yêu quê hương đất nước, yêu cờ đỏ sao vàng luôn hiện diện trong tim mình. Quyết định vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà không chỉ là bắt trend cho vui, mà mình nghĩ việc này vô cùng ý nghĩa vì góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trên khắp mọi miền, khắp cõi mạng. Đây là trend ý nghĩa nhất mình từng thấy”, chị Nhung chia sẻ.

Phần sơn màu đỏ dễ dàng hơn sau khi đã đánh dấu đường viền bằng băng keo. Ảnh: TẤN VIỆT

Nói là làm, chị Nhung mày mò trên mạng cả nửa ngày để tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan về việc sử dụng hình ảnh cờ Tổ quốc. Sau đó đến phần khó hơn là chọn tỉ lệ lá cờ với chiều rộng bằng 2/3 chiều dài theo đúng quy định.

Chị Nhung đã căn cứ theo diện tích của mái tôn nhà mình để quyết định chọn vẽ lá cờ 4x6 m. Xem kỹ các quy định về kích thước phần ngôi sao vàng và với khả năng của một dân chuyên toán, chị Nhung đã tính ra chiều dài năm cánh sao chính xác nhất, với tâm ngôi sao trùng với tâm lá cờ.

“Một điểm khó nữa là mái tôn lượn sóng, không bằng phẳng như cửa hay tường nên phần căn chỉnh các đường thẳng rất vất vả. Mình đã nghĩ cách ra tiệm in nhờ in ngôi sao năm cách to bằng đúng tỉ lệ mình đã tính toán rồi mang về nhà, chuẩn bị cho việc dán băng keo và quét sơn”, chị Nhung kể.

Ngôi sao được in bằng giấy đúng tỉ lệ quy định so với phần màu đỏ đã giúp cho gia đình chị Nhung rút ngắn nhiều thời gian đo vẽ trên thực tế. Ảnh: TẤN VIỆT

Mặt trời vừa lên sáng Quốc khánh, vợ chồng chị Nhung cùng ba người bà con bắt tay vào việc đo vẽ, cân chỉnh phần viền lá cờ rồi dán băng keo làm dấu. Ngôi sao bằng giấy in to đem dán vào chính giữa, cố định bằng băng keo và tất cả chỉ việc chia ra quét sơn.

Phần sơn đỏ được thực hiện rất nhanh. Ảnh: TẤN VIỆT

Những tưởng phải mất cả ngày để hoàn thành lá cờ Tổ quốc, nhưng chỉ đến gần 8 giờ sáng, lá cờ đã thành hình, rạng rỡ dưới ánh nắng từ biển rọi vào. Việc vẽ xong nhanh bất ngờ chính nhờ sáng kiến in trước ngôi sao bằng giấy to bằng đúng kích cỡ so với phần màu đỏ theo quy định, rút ngắn tối đa thời gian đo vẽ trên thực tế.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, chồng chị Nhung hào hứng với việc thực hiện món quà ý nghĩa tặng sinh nhật vợ đúng ngày Quốc khánh. Ảnh: TẤN VIỆT

“Một món quà cho bản thân nhân ngày sinh nhật, ngày Quốc khánh, cảm ơn cha mẹ đã sinh mình ra đúng ngày ý nghĩa này. Năm nay nhất định ăn sinh nhật thật lớn”, chị Nhung bày tỏ.