VFF gửi công điện đề nghị hỗ trợ thầy trò ông Park tại Indonesia

(PLO)- VFF vừa có công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị hỗ trợ đội tuyển Việt Nam trong thời gian thi đấu trận bán kết lượt đi với đội tuyển Indonesia, ngày 6-1-2023 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta trong khuôn khổ AFF Cup 2022.

Trong công điện, VFF nêu rõ đã gửi văn bản chính thức tới LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Indonesia về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho thầy trò Park Hang-seo trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta, Indonesia nói riêng và cho trận đấu nói chung. VFF cũng chia sẻ thông tin LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ bổ nhiệm một cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm hai giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Căn cứ tình hình an ninh liên quan đến các hoạt động thể thao trong thời gian gần đây tại Indonesia, VFF mong nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia có công điện chính thức gửi cơ quan quản lý thể thao của Indonesia và LĐBĐ Indonesia về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức chủ nhà cần có thông báo và hướng dẫn kiều bào Việt Nam tại Indonesia và cổ động viên tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trận đấu khi đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Những động thái quan tâm của VFF xuất phát từ việc trước trận Indonesia tiếp Thái Lan ở vòng bảng, các cổ động viên Indonesia có những hành vi quá khích như ném đồ vật gây nứt kính xe buýt chở đội khách đến sân Bung Karno.

Trước đó, mặc dù gặp bất lợi về hành trình khi không có đường bay thẳng từ Hà Nội đi Jakarta, nhưng nhờ sự chủ động trong công tác tiền trạm và hậu cần, thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua chuyến đi khá thoải mái tới Indonesia.

Theo VFF, nhằm giữ thế chủ động, VFF đã tiến hành chuẩn bị đồng thời cho cả hai khả năng có thể xảy ra, đó là thi đấu bán kết lượt đi trên sân Indonesia và trên sân Thái Lan. Công việc này tiếp tục được duy trì cho đến khi đội tuyển Việt Nam kết thúc hiệp một với tỷ số dẫn bàn 2-0 trước Myanmar cùng thế trận thuận lợi. Lúc này toàn bộ hành lý của đội mới bắt đầu được chuyển trước ra sân bay Nội Bài để làm thủ tục cho chuyến bay tới Jakarta.

Thầy trò Park Hang-seo sau khi kết thúc trận đấu với Myanmar đã di chuyển thẳng từ sân vận động ra sân bay và chỉ việc nhận vé lên máy bay để di chuyển vào TP.HCM. Tại đây, các tuyển thủ được bố trí nghỉ qua đêm tại một khách sạn tiện nghi gần sân bay Tân Sơn Nhất. Sau một đêm ngon giấc và dùng bữa điểm tâm ngon miệng tại khách sạn, toàn đội di chuyển sang Jakarta vào sáng 4-1.

Chỉ mất chưa đến ba giờ đồng hồ, thầy trò Park Hang-seo đã đến sân bay quốc tế Soekarno Hatta- Jakarta. Do VFF đã cử cán bộ tiền trạm làm việc trước với Ban tổ chức nước chủ nhà về kế hoạch của đội tuyển, đồng thời được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, nên đội tuyển đã được tạo điều kiện làm thủ tục nhập cảnh rất nhanh gọn. Các cầu thủ sau đó ra thẳng xe bus để về khách sạn nghỉ ngơi. Toàn bộ hành lý do đội ngũ hậu cần của đội tuyển ở lại sân bay để xử lý.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển sẽ có buổi tập vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, do tính chất của buổi tập chỉ là thả lỏng, cộng thêm thời tiết tại Jakarta không ủng hộ khi đổ cơn mưa khá nặng hạt kéo dài nên ông Park quyết định cho các cầu thủ ở lại khách sạn để tập các bài hồi phục.

Sáng 5-1, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn cùng hai thành viên trong Ban huấn luyện sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật. HLV Park Hang-seo và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận đấu. Buổi chiều cùng ngày, đội có buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu Gelora Bung Karno.

Trước trận bán kết lượt về giữa hai đội, Ban tổ chức cũng thông báo kế hoạch bán vé trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia lúc 1 giờ 30 ngày 9-1-2023 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, có bốn mệnh giá vé gồm: 1.000.000, 800.000, 600.000 và 400.000 đồng/vé bán qua ứng dụng VINID từ 10 giờ ngày 4-1 đến 14 giờ ngày 5-1-2023 hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước.

NGỌC ANH