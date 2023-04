Vì sao sĩ tử khi ôn thi không nên ăn quá no?

(PLO)- Khi ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa, lúc này sẽ giảm lượng máu lên não, dễ dẫn tới cảm giác buồn ngủ.

Đăng tải trên Facebook, chị Mai Lương (quận 12, TP.HCM) thắc mắc, con của chị sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng, tuy nhiên sau mỗi bữa ăn, cháu luôn cảm thấy uể oải và buồn ngủ, không tập trung vào việc học. Chị Lương lo lắng liệu có phải chị đã phân bổ các món ăn và bữa ăn sai cách khiến “cháu bị mất năng lượng sau bữa ăn”.

Hiểu những lo lắng của các bậc phụ huynh, Viện dinh dưỡng Quốc gia đã có những lời khuyên trong ăn uống trước mùa thi. Theo đó để có thể lực tốt chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, học sinh, sinh viên… cần ăn đủ bữa và đủ các nhóm thực phẩm rau củ, đạm, tinh bột, trái cây.

Tuy nhiên, Viện dinh dưỡng nhấn mạnh, sĩ tử không nên ăn quá no ở các bữa chính, chỉ ăn no khoảng 80%. Bởi nếu bữa nào cũng ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa, lúc này sẽ giảm lượng máu lên não, dễ dẫn tới cảm giác buồn ngủ. Từ đó, giảm khả năng tiếp thu bài vở. Đây cũng là lý do, các chuyên gia khuyến nghị sau 30 – 60 phút hãy bắt đầu học, thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi, hít thở để não được nghỉ ngơi.

Thêm vào đó, mùa thi đến thường gắn liền với mùa hè nóng nực, điều này ít nhiều làm giảm sự ngon miệng cộng với việc thiếu ngủ do phải thức khuya học bài càng làm cho các em học sinh biếng ăn hơn, dẫn tới sức khoẻ giảm sút ảnh hưởng không tốt đến kết quả của cuộc thi.

Chính vì thế, trong mùa hè nóng bức phụ huynh nên ưu tiên chế biến thức ăn dưới dạng nhiều nước, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Hạn chế các món rán, xào, kho khô mặn. Phụ huynh, học sinh cũng cần phân chia bữa ăn trong ngày thành nhiều bữa hơn bình thường, nên có bữa ăn phụ vào mỗi buổi tối.

Viện cũng lưu ý, sĩ tử tuyệt đối không nên bỏ bữa ăn sáng, phải coi bữa ăn sáng nên là bữa ăn chính trong ngày, vì sau một đêm dài, cơ thể bị bỏ đói chỉ khi được nạp năng lượng thì đầu óc mới có thể minh mẫn để học tập và ôn luyện.

HẠ QUYÊN