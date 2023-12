VIDEO: Xe trong đoàn xe hộ tống ông Biden bị tông

(PLO)- ASEAN và Nhật nhất trí “tăng cường đối thoại và hợp tác để duy trì an ninh và an toàn hàng hải, trật tự hàng hải dựa trên quy định của pháp luật, bao gồm tự do, an toàn hàng hải và hàng không”.