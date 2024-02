Việt Nam thắng 2 trận, ghi 20 bàn thắng, còn Úc thì quá khó để thắng 2-1

Chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) Futsal Asian Cup 2024 cũng là vòng loại World Cup cùng năm vào tháng tư tới tại Thái Lan, tuyển Úc mời Quần đảo Solomon đến làm “quân xanh” thi đấu giao hữu ba trận.

Tuy nhiên tuyển Úc đã quá khó khăn và thậm chí suýt thua đối thủ mà tuyển Việt Nam từng thắng "20-0" qua hai trận giao hữu.

Trên sân nhà ở nhà thi đấu tại Sydney, Úc thắng Solomon 2-1 rất khó khăn. Ảnh: AFC

Một thời tuyển Futsal Úc rất mạnh, khi họ tham dự các giải Đông Nam Á và Asian Cup, Futsal Việt Nam toàn thua, nhưng bây giờ, Futsal Úc rất yếu vì thế hệ nối gót kém.

HLV trưởng Miles Downie vừa tập trung 25 cầu thủ dự tuyển để chuẩn bị đá Asian Cup và mời Solomon đến Úc đá ba trận. Trận “lượt đi” Solomon thua chủ nhà Úc 1-2, hai đội còn gặp nhau hai trận nữa.

Solomon đã gây nhiều khó khăn và chơi trên cơ tuyển Úc. Ảnh: AFC

Sau trận thắng may mắn, HLV Miles Downie nói: “Úc đã thể hiện quá kém so với Solomon, chúng tôi hoàn toàn đồng ý Solomon trên chân nhưng kém may mắn nên chúng tôi mới thắng được. Tuyển Úc yếu là do quá ít cơ hội cọ xát quốc tế và chơi cùng nhau, song Úc sẽ cải thiện trong thời gian ngắn tới để đến với giải châu Á cũng là vòng loại World Cup 2024 ấn tượng hơn”.

Năm ngoái tuyển Quần đảo Solomon đến TP.HCM đá hai trận giao hữu với tuyển Việt Nam trước khi thầy trò HLV Diego Giustozzi sang Nam Mỹ tập huấn. Hai trận, tuyển Việt Nam thắng 10-0 mỗi trận.

Tuy nhiên Quần đảo Solomon lại là đội tuyển thường xuyên góp mặt ở World Cup vì họ thuộc đội tuyển rất mạnh ở khu vực châu Đại dương khi Úc bỏ gia đình OFC chuyển sang châu Á. Điều đó giúp Futsal Solomon "làm trùm" khu vực, trong khi Futsal New Zealand rất yếu.

Tại VCK Futsal Asian Cup vào tháng tư tới ở Thái Lan, Úc ở bảng B cùng Uzbekistan, Saudi Arabia và Iraq. Úc rất khó có cửa đi tiếp.

Trong khi đó tuyển Việt Nam ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Bảng A này ngoài Thái Lan cực mạnh, thì Myanmar có HLV Bunlert Charoenwong, người Thái Lan cũng nuôi mục tiêu “hạ” tuyển Việt Nam và Trung Quốc để vào bán kết.

DUY ÂN