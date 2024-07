Việt Phong - Công ty cung cấp giải pháp toàn diện về cửa kính cường lực 02/07/2024 16:59

Cửa kính cường lực ngày càng được ưa chuộng trong các công trình xây dựng bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại cửa truyền thống như cửa gỗ, cửa sắt. Cửa kính cường lực tạo cảm giác thông thoáng, mở rộng không gian, giúp ngôi nhà trông hiện đại và sang trọng hơn. Cửa được thiết kế với nhiều mẫu mã, kiểu dáng phong phú, phù hợp với mọi phong cách kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại.

Cửa kính cường lực được làm từ kính cường lực được tôi luyện ở nhiệt độ cao và làm mát đột ngột, giúp tăng độ cứng và khả năng chịu lực gấp 4 - 5 lần so với kính thông thường. Nhờ vậy, cửa kính cường lực có thể chịu được va đập mạnh, chống rung hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ nứt vỡ do tác động ngoại lực. Khi vỡ do va đập mạnh, kính cường lực sẽ vỡ thành các mảnh vụn nhỏ hình hạt lựu, không sắc nhọn, không gây nguy hiểm cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Cửa kính cường lực có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, giúp tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà. Thêm vào đó, loại cửa này có bề mặt nhẵn bóng, không bám bụi, dễ dàng lau chùi vệ sinh bằng các dung dịch thông thường. Ngoài ra, cửa kính cường lực còn có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình.

Việc sử dụng cửa kính cường lực có thể tạo điểm nhấn cho công trình, giúp thu hút ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nhờ những ưu điểm trên, cửa kính cường lực ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng hiện đại như nhà ở, văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, quán cà phê, nhà hàng,…

Việt Phong - Công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp cửa kính cường lực

Việt Phong là công ty chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về cửa kính cường lực cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, Việt Phong đã khẳng định được uy tín và vị thế trên thị trường. Hiện Việt Phong đang cung cấp các sản phẩm dịch vụ cụ thể như sau:

- Cung cấp đa dạng các loại cửa kính cường lực: Cửa kính cường lực 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, cửa kính cường lực lùa, cửa kính cường lực tự động, vách ngăn kính cường lực,...

- Phụ kiện cửa kính cường lực cao cấp: Bản lề, tay nắm, khóa, gioăng cao su,...

- Cửa nhôm Xingfa, vách kính văn phòng, cầu thang, lan can kính, cửa kính tự động...

- Bảo dưỡng, sửa chữa thi công cửa kính cường lực.

Việt Phong cam kết sử dụng kính cường lực chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao đảm bảo thi công nhanh chóng, chính xác và an toàn, dọn vệ sinh sạch sẽ công trình sau khi thi công. Chúng tôi sử dụng máy móc, thiết bị thi công hiện đại để đảm bảo chất lượng thi công tốt nhất.

Để mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao và tính thẩm mỹ tốt, Việt Phong cũng rất chú ý đến việc lựa chọn các phụ kiện. Tất cả các loại khung nhôm và phụ kiện chúng tôi sử dụng để thi công cửa kính cường lực công ty sử dụng đều là sản phẩm chính hãng của các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay như Hafele, Newstar, Xingfa, Adler,...

Khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, nhân viên kỹ thuật của Việt Phong sẽ đến tận nhà khách hàng để khảo sát hiện trạng, tư vấn mẫu mã, kiểu dáng và kích thước cửa kính cường lực phù hợp với nhu cầu và không gian của khách hàng. Việt Phong sẽ cung cấp cho khách hàng báo giá chi tiết về sản phẩm và dịch vụ thi công.

