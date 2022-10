Vietbank tặng voucher đến 16 triệu đồng cho khách hàng mua bảo hiểm

(PLO)-Từ nay đến ngày 31-12-2022, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phối hợp cùng Công ty BHNT Hanwha Life Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi “Chọn sức khoẻ - Chọn an yên” dành cho cá nhân tham gia bảo hiểm tại Vietbank.

Theo đó, khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm “Life Fun: sống thỏa chất” sẽ nhận được quà tặng là voucher Got It có giá trị từ 700.000 đồng đến 16 triệu đồng. Trường hợp khách hàng tham gia các hợp đồng bảo hiểm khác sẽ nhận được quà tặng voucher Got It có giá trị từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng tùy theo mức phí bảo hiểm thực nộp năm đầu.

Với sản phẩm bảo hiểm “Life Fun: sống thỏa chất”, khách hàng sẽ được bảo vệ chu toàn cho đến năm 99 tuổi đối với rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, đồng thời được linh hoạt gia tăng quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ khác như mắc bệnh hiểm nghèo, nằm viện, tai nạn… với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng.

“Life Fun: sống thỏa chất” còn giúp khách hàng gia tăng số tiền bảo hiểm ở các cột mốc quan trọng của cuộc đời như khi kết hôn, sinh con, nhận con nuôi hợp pháp, con chuyển cấp học… mà không cần thẩm định sức khỏe. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được các quyền lợi cộng thêm để gia tăng tài sản như: thưởng duy trì hợp đồng lên đến 50% phí bảo hiểm cơ bản; thưởng đặc biệt lên đến 650% phí bảo hiểm cơ bản; khi đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng đã tạo dựng cùng Hanwha Life Việt Nam.

NM