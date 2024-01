VKSND huyện Bình Chánh: Năm 2023 không có án oan

Chiều 16-1, VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 582 vụ - 687 bị can (tăng 219 vụ - 237 bị can so với cùng kỳ năm 2022). Nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ, xâm phạm sở hữu, kinh tế và môi trường và về trật tự, an toàn xã hội… có xu hướng tăng.

Tình hình tranh chấp về hôn nhân gia đình và khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai khá phổ biến; đã thụ lý kiểm sát 2.510 vụ, việc. Trong đó, tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình chiếm tỉ lệ 62,89% trong tổng số thụ lý.

Năm 2023: Không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm Trong năm 2023, VKSND huyện Bình Chánh đã nỗ lực, đoàn kết, tập trung để các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đạt 79/122 chỉ tiêu. Chất lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, không có án đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm; tỉ lệ án phải điều tra bổ sung trong mức cho phép.

Năm 2024, VKSND huyện Bình Chánh tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra, truy tố, xét xử. Ảnh: TRẦN LINH

Năm 2024, VKSND huyện Bình Chánh tiếp tục coi trọng công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp”.

Tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra, truy tố, xét xử; đặc biệt chú ý chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái đánh giá, huyện Bình Chánh là địa bàn rộng, phức tạp và đang trong tiến trình đô thị hóa nên lượng án hình sự, dân sự đều tăng.

Trong tình hình nhân sự thiếu, chất lượng cán bộ không đồng đều nhưng năm 2023, VKSND huyện Bình Chánh đã vượt khó, có nhiều cố gắng hoàn thành và đạt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đơn vị đã phối hợp rất tốt với các cơ quan tố tụng của huyện và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền góp phần đảm bảo an ninh chính trị địa bàn.

Bí thư huyện ủy Trần Văn Nam (bìa trái) và Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái trao bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục cho kiểm sát viên Hoàng Minh Pháp. Ảnh: TRẦN LINH

Viện trưởng VKSND TP.HCM lưu ý lãnh đạo, kiểm sát viên VKS huyện Bình Chánh cần nhập tâm sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đơn vị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo đơn vị phải nêu gương, giải quyết công việc phải công tâm, công bằng; đánh giá đúng năng lực từng người để phân công công việc hợp lý; đồng thời quản lý để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời để đạt hiệu quả công việc cao, đặc biệt trong bối cảnh người ít việc nhiều, phân công phù hợp mới phát huy tối đa nguồn lực.

Cạnh đó, ông Thái cũng yêu cầu VKS huyện Bình Chánh phối hợp sớm và song hành với cơ quan điều tra ngay từ khi có thông tin về tội phạm. Nếu chứng cứ không đầy đủ, VKS cần trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc kiên quyết không phê chuẩn để tránh oan sai.

Đơn vị cần tập trung rà soát, phối hợp với tòa án giải quyết vụ án tạm đình chỉ kéo dài nhiều năm, làm tốt các công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam. Phát huy tốt hơn nữa việc phối hợp cơ quan, ban ngành tại địa phương và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền để xử lý những vụ việc nổi cộm, tránh trở thành điểm nóng...

VKSND huyện Bình Chánh là Tập thể lao động tiên tiến Cũng trong dịp này, kiểm sát viên Hoàng Minh Pháp đã vinh dự được nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND Tối cao khi đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2022-2023. Tập thể VKSND huyện Bình Chánh đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và 4 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

SONG MAI