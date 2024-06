VKSND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Chủ tịch tỉnh về phòng cháy chữa cháy 05/06/2024 15:38

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo về tội phạm, việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, VKSND tỉnh Bình Thuận vừa có kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy 11 chiếc tàu vào tháng 12-2023 gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản và chỉ trong ba vụ cháy nổ gần nhất, đã gây thiệt hại về tài sản khoảng trên 40 tỉ đồng, làm 5 người thương vong.

Cụ thể, vụ cháy cơ sở sửa xe mô tô, xảy ra ngày 31-8-2023 tại số 414 Hải Thượng Lãn Ông thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết đã làm bốn người tử vong, một người bị thương.

Nguyên nhân cháy là do sự cố chập điện và cháy lan ra các vật liệu dễ cháy. Theo biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy do Công an xã Phong Nẫm lập ngày 15-12-2022, nhận xét đánh giá cơ sở trên có nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, việc bố trí lối thoát hiểm là không có, hệ thống dây điện câu nối phức tạp không đảm bảo an toàn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy ngày 31-8-2023 làm 5 người thương vong.

Vụ cháy 11 tàu thuyền tại cơ sở sửa chữa đóng tàu Phan Thiết ngày 7-12-2023, qua điều tra xác định Hàn Phi Hổ (26 tuổi), là công nhân hàn của Công ty TNHH sửa chữa đóng tàu Phan Thiết được phân công xuống tàu cá BTh-99897-TS để hàn pô.

Trong lúc hàn, Hổ để muội hàn rơi xuống khoang chứa dầu phía dưới gây cháy. Do gió lớn, lửa bùng phát mạnh nên cháy lan sang 10 tàu cá khác đang neo đậu liền kề.

Hậu quả ước tính ban đầu, tổng giá trị tài sản 11 tàu cá bị thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định nguyên nhân cháy do hàn xì, ngoài ra Hàn Phi Hổ không có chứng chỉ nghề hàn và cũng không được tập huấn phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy nhà giữ xe tang vật Công an huyện Tánh Linh, xảy ra khoảng 18 giờ ngày 9-3-2024, tại khu vực nhà để xe tang vật trong trụ sở Công an huyện đã làm 232 mô tô, một ti vi và một số quạt trần bị thiêu rụi.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng (tính riêng mô tô), chưa kể một loạt các công trình phụ cận cũng bị hư hại, đường dây điện truyền tải thông tin phía trên cũng bị cháy.

Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại Công an huyện Tánh Linh.

Vụ cháy nhà xe tang vật Công an Tánh Linh hôm 9-3-2024.

Từ các vụ việc nêu trên, nhận thấy có nhiều nguyên nhân gây cháy nổ là do việc câu nối dây dẫn điện tùy tiện, đường dây dẫn điện lâu ngày bị hư hỏng nhưng không được kiểm tra, thay thế kịp thời... dẫn đến đường dây quá tải, chập mạch gây cháy nổ.

Người dân chủ quan, bố trí các thiết bị điện gần những vật liệu dễ cháy, không ngắt điện, rút phích cắm khi đi ngủ hay đi ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, việc hàn cắt kim loại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao nhưng phần lớn cơ sở hàn cắt kim loại hiện nay có quy mô nhỏ và vừa; không được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về phòng cháy chữa cháy và sử dụng thiết bị hàn cắt không đảm bảo an toàn.

Các cơ sở này cũng không trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy cần thiết, không chú ý đến tính an toàn của dụng cụ sử dụng để hàn cắt; không có biện pháp phòng ngừa sự cố, lúng túng, không xử lý kịp đám cháy ngay khi mới phát sinh.

Ngoài ra, còn có thiếu sót của công tác kiểm tra, quản lý, vận động người dân chấp hành đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy chưa được thường xuyên…

Để khắc phục các thiếu sót vi phạm trên, VKSND tỉnh Bình Thuận kiến nghị và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy 11 tàu thuyền tại cơ sở sửa chữa đóng tàu Phan Thiết ngày 7-12-2023.



UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho các tầng lớp nhân dân nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, đội ngũ lao động trong các ngành nghề dễ gây cháy nổ; Tuyên truyền về kiến thức an toàn, đặc tính nguy hiểm cháy nổ của quá trình hàn cắt kim loại...

VKSND tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, để xảy ra các vi phạm dẫn đến cháy, nổ nghiêm trọng trong đơn vị, tổ chức hoặc địa bàn mình phụ trách. Các cơ quan tố tụng xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vi phạm về phòng cháy chữa cháy kịp thời, nhanh chóng nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.