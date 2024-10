VKSND Tối cao rút kinh nghiệm về báo cáo đình chỉ điều tra vụ án 27/10/2024 10:13

Mới đây (ngày 24-10), VKSND Tối cao đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong việc báo cáo đình chỉ điều tra vụ án. Đó là vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Theo hồ sơ, ngày 22-8-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 07/BKL-ANĐT-Đ1 trong trường hợp đình chỉ điều tra và Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 104/QĐ- ANĐT-Đ1 đối vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 46/QĐ-ANĐT-Đ1 ngày 9-5-2024 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng.

VKSND tỉnh Sóc Trăng đã kiểm sát quyết định đình chỉ theo quy định pháp luật và quy định của ngành. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Sóc Trăng không gửi báo cáo đến Vụ 1 VKSND Tối cao để tiến hành kết luận kiểm tra, đánh giá tính có căn cứ, tính hợp pháp của quyết định đình chỉ vụ án theo Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30-11-2018 của VKSND Tối cao hướng dẫn công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS.

Sau khi nhận được báo cáo của Vụ 3 VKSND Tối cao về đánh giá án đình chỉ điều tra tháng 8-2024, Vụ 1 VKSND Tối cao mới biết và yêu cầu VKSND tỉnh Sóc Trăng gửi báo cáo và hồ sơ kèm theo. Đến ngày 22-10-2024, Vụ 1 VKSND Tối cao đã ban hành kết luận kiểm tra, đánh giá.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá chính xác các trường hợp đình chỉ do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS trong thời gian tới, VKSND Tối cao (Vụ 1) đề nghị các VKSND địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30-11-2018 của VKSND Tối cao.