VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo vụ 'Mua đất được cấp sổ hồng hơn 8 năm thì bị tòa tuyên hủy'

Mới đây, một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao đã ban hành Thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao về thông tin báo chí phản ánh, trong đó có vụ án mà PLO đã từng thông tin.

Theo VKSND Tối cao, Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM (plo.vn) ngày 25-10-2024 có bài đăng “Mua đất được cấp sổ hồng hơn 8 năm thì bị tòa tuyên hủy”.

Nội dung bài báo nêu: Theo quan điểm của bị đơn là bà Đ, ngày 25-2-2016, bà Đ và dì của bà Đ là bà T ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hơn 500m² tại quận Bình Tân với giá 160 triệu đồng. Ngày 11-3-2016, bà Đ đã hoàn tất thủ tục và được cập nhật tên trong sổ hồng (bà Đ đã thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng), nhưng sau đó, bà T lại khởi kiện bà đòi lại lô đất này.

Nguyên đơn bà T cho rằng, bà T chỉ cho bà Đ thuê đất chứ không bán. Với lý do bà T nghĩ chuyển quyền sử dụng cho bà Đ giống như cho thuê đất, quyền sở hữu phần đất vẫn thuộc về bà T nên bà T ký hợp đồng chuyển nhượng với bà Đ. Thời gian sau, bà T cần tiền sửa chữa nhà nên bà Đ ứng cho bà T số tiền 160 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin bị bà Đ lừa thì bà T khởi kiện yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng trên.

Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T, tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu. Bà T có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh tên hoặc cấp lại sổ hồng và có trách nhiệm trả cho bà Đ số tiền 160 triệu đồng cùng 40 triệu đồng tiền thuê đất.

Tháng 8-2024, vụ án được xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của bà Đ và những người liên quan. Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng giữa bà T và bà Đ không thể hiện việc thỏa thuận, đặt cọc chuyển nhượng như giao dịch thông thường và cho rằng lời trình bày của bà T là có căn cứ. Từ đó, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trước những thông tin này, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu VKSND Cấp cao tại TP.HCM kiểm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, báo cáo cho Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; Vụ trưởng Vụ 9 để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, đồng thời gửi báo cáo đến Văn phòng VKSND Tối cao.

Đã gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm

Trước đó, do không đồng tình với phán quyết của hai cấp tòa, bà Đ đã làm đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm. Theo bà Đ, việc tòa án nhận định hai bên không thỏa thuận đặt cọc nên không như giao dịch thông thường là không có căn cứ, trái với nguyên tắc tự do ý chí, tự do thỏa thuận.