VKSND TP.HCM đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì

Ngày 2-1, VKSND TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì và triển khai công tác năm 2024.

Toàn cảnh lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhì và triển khai công tác năm 2024 của VKSND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Tại buổi lễ, tập thể lãnh đạo VKSND TP.HCM đã lên bục danh dự để nghe quyết định nhận Huân chương độc lập hạng nhì do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gắn huân chương lên cờ truyền thống và trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng VKSND TP.HCM.

Cạnh đó, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng 9 - VKSND TP.HCM.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái đã trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho 6 tập thể có thành tích thi đua đứng đầu khối VKS.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gắn huân chương lên cờ truyền thống VKS. Ảnh: TRẦN LINH

Tập thể lãnh đạo VKSND TP.HCM nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ảnh: TRẦN LINH

Các đơn vị nhận cờ thi đua dẫn đầu khối VKS. Ảnh: TRẦN LINH

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình - Phòng 9 - VKSND TP.HCM nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TRẦN LINH

Cũng tại buổi lễ, theo báo cáo kết quả công tác năm 2023 của VKSND TP.HCM, tình hình tội phạm trên địa bàn TP tăng và diễn biến phức tạp so với cùng kỳ. Nổi lên hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam; tội phạm tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp. Tội phạm về tham nhũng chức vụ tại Cục đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP và đã khởi tố 209 bị can.

Trong năm 2023, CQĐT đã khởi tố mới 10.365 vụ/10.898 bị can (tăng 1.782 vụ, 3.259 bị can). Tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ năm 2022. Đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử 6 vụ án về tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

VKS TP tăng cường trách nhiệm công tố; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát, giải quyết 14.388 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%). Tỉ lệ bắt, tạm giữ chuyển khởi tố hình sự vượt chỉ tiêu của ngành. Truy tố đúng hạn 100% và không có bị can nào bị VKS truy tố không đúng người, đúng tội.

Trong năm 2024, VKSND TP.HCM triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao. Xác định công tác chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp... Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm sát THADS, THA hành chính, rà soát vụ việc có vướng mắc trong quá trình THA để báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm…

SONG MAI