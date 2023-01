VKSND TP.HCM: Không bị can nào bị truy tố oan sai

(PLO)- Năm 2022, theo VKSND TP.HCM, không có bị can nào sau khởi tố phải đình chỉ do không phạm tội; không có bị can nào VKS truy tố không đúng người, không đúng tội.

Ngày 3-1, VKSND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023 với sự tham gia của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí. Mở đầu hội nghị, VKSND TP.HCM đã có báo cáo về các kết quả đạt được trong năm 2022. Kiểm sát giải quyết 100% nguồn tin về tội phạm Theo báo cáo, năm 2022 VKSND TP.HCM đã kiểm sát giải quyết 13.789 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%); tỉ lệ ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đạt 101,1% (vượt 1,1% chỉ tiêu ngành); không có tin quá hạn giải quyết... Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, VKSND TP.HCM tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, nhất là người đứng đầu VKSND hai cấp phải thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật... Đồng thời, tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin... Về tỉ lệ bắt, tạm giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,4%. Kiểm sát viên tham gia hoặc trực tiếp lấy lời khai, gặp hỏi người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi xét phê chuẩn đạt 99,65%... VKSND TP.HCM đã thụ lý kiểm sát điều tra 12.712 vụ/12.663 bị can (đạt 100%); ban hành 8.593 bản yêu cầu điều tra; phối hợp xác định 683 vụ án trọng điểm; kiểm sát viên trực tiếp hoặc tham gia hỏi cung 8.298 lượt bị can, đạt 98,8%... Đặc biệt, theo VKSND TP.HCM, không có bị can nào sau khi khởi tố phải đình chỉ do không phạm tội. Về công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đạt 100%. Viện ban hành quyết định truy tố 4.340 vụ/8.131 bị can (truy tố đúng hạn đạt tỉ lệ 100% theo yêu cầu ngành). Đáng chú ý, không có bị can nào VKS truy tố không đúng người, không đúng tội. Đối với công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm đạt 100%, không phát sinh trường hợp VKS rút một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố, không có bị can nào VKS truy tố mà tòa tuyên bị cáo không phạm tội... Cần quan tâm thêm về chính sách với cán bộ Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM) cho biết rất phấn khởi khi được tham dự hội nghị. Qua nghiên cứu báo cáo cũng như kế hoạch của VKSND TP.HCM, ông Nên hình dung được các công việc của VKSND TP.HCM là rất lớn. Trong năm 2022, VKSND TP.HCM đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều thành tựu, trong đó có nhiều điểm sáng. Ông Nên thay mặt lãnh đạo TP trân trọng ghi nhận, đánh giá rất cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà VKSND TP.HCM đã đạt được trong năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, VKSND TP.HCM cũng đã tự thấy còn những hạn chế, những thiếu sót mà năm 2023 phải ra sức khắc phục. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM quan tâm thêm về công tác chính trị tư tưởng, chính sách đối với các cán bộ, việc phối hợp với cơ quan điều tra về kiểm sát, giám sát tin báo, tin tố giác tội phạm... Cũng tại hội nghị, ông Lê Minh Trí (Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao) đề nghị VKSND TP.HCM tiếp thu những ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM. Theo ông Trí, với đặc thù của TP.HCM, ông đề nghị VKSND TP.HCM cần chú ý coi địa bàn TP.HCM là khu vực có số tội phạm lớn nhất cả nước, với tính chất, hành vi cũng nguy hiểm nhất. Theo ông Trí, cần tập trung vào các lĩnh vực đặc thù của TP như không được coi nhẹ tội phạm ma túy, loại tội phạm này nguy hiểm và tiềm ẩn những tội phạm đặc biệt nguy hiểm khác; lưu ý đến tội phạm xuyên quốc gia. Cũng theo ông Trí, năm 2023 kinh tế - xã hội sẽ khó khăn hơn, đi liền đó cũng sẽ phát sinh nhiều tranh chấp nên cần phải chú ý. Ông Trí cũng đề nghị VKSND TP.HCM lưu ý đến công tác phối hợp; đối với án tham nhũng, kinh tế nên chú trọng đến công tác giám định; việc thu hồi tài sản... Đáp lời, ông Đỗ Mạnh Bổng (Viện trưởng VKSND TP.HCM) cám ơn và xin tiếp thu, sau đó sẽ cụ thể bằng các nội dung, biện pháp, kế hoạch... trong năm 2023. VKSND TP.HCM đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Năm 2022, VKSND TP.HCM được VKSND Tối cao công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu cờ thi đua Chính phủ. Năm 2022, VKSND TP.HCM được VKSND Tối cao công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu cờ thi đua Chính phủ. Ngoài ra, VKSND hai cấp TP có 11 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác; 20 tập thể, 197 cá nhân được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND Tối cao trong thực hiện các phong trào thi đua và thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác giải quyết tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. YẾN CHÂU