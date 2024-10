Vợ mâu thuẫn với đồng nghiệp, chồng bị đâm chết 10/10/2024 19:04

Ngày 10-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an TP Dĩ An đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết.



Nạn nhân là anh Liêu Hữu Nghĩa (22 tuổi, thường trú tại An Giang). Người gây án là Lê Hữu Khang (28 tuổi, thường trú tại An Giang).

Lê Hữu Khang, chị TYN và Liêu Hữu Nghĩa (chồng chị N) cùng làm trong một công ty tại nằm trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Theo điều tra ban đầu, ngày 9-10 trong lúc làm việc giữa Khang và chị N xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Sau đó, chị N nói chuyện này với Nghĩa. Nghe vợ nói vậy, Nghĩa bực tức rồi cùng vợ tìm đến chỗ làm việc của Khang để nói chuyện.

Tại đây, lời qua tiếng lại hai bên xảy ra cãi nhau rồi thách thức đánh nhau. Tiếp đó, Nghĩa lao vào đánh Khang nhưng Khang né được và dùng một con dao đâm vào bụng Nghĩa. Bị đâm, Nghĩa chạy ra ngoài được một đoạn thì gục ngã.

Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Nghĩa đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Khang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.