Vụ 1 phiên tòa có hai bản án: Cục THADS tỉnh Bình Dương thông tin về quá trình thi hành án 04/08/2024 05:30

Liên quan đến Vụ "Một phiên tòa có hai bản án với hai phán quyết khác nhau" ở TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương mà PLO từng phản ánh, mới đây Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Dương đã có văn bản thông tin về quá trình THA.

Theo đó, Cục THADS tỉnh cho biết sau khi Bản án số 14/2022 được phát hành và đóng dấu "có hiệu lực thi hành" do TAND TP Thuận An chuyển giao trực tiếp thì Chi cục THADS TP Thuận An nhận được đơn yêu cầu THA của những người được THA.

Trên cơ sở đơn yêu cầu của người được THA và Bản án 14/2022 đã có hiệu lực pháp luật thì Chi cục THADS TP Thuận An đã ban hành 7 quyết định THA.

Tuy nhiên, đến ngày 17-1-2023, TAND TP Thuận An đã có văn bản đề nghị tạm ngưng THA. Đến ngày 4-4-2024, Chi cục THADS TP Thuận An tiếp tục nhận được văn bản của tòa thông báo về việc kháng cáo của đương sự.

Hiện TAND Tối cao yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương báo cáo về vụ việc ‘1 phiên tòa sơ thẩm có hai bản án với phán quyết khác nhau’. Ảnh: KHẢ DOANH

Đến ngày 24-5-2024, TAND TP Thuận An gửi tiếp thông báo về việc thu hồi Trích lục Bản án số 33/2022.

Căn cứ văn bản thông báo thu hồi của tòa, Chi cục THADS TP Thuận An đã ban hành 7 quyết định để thu hồi 7 quyết định THA đã ban hành trước đó.

Cơ quan này cũng cho biết tính đến thời điểm hiện nay, ngoài Bản án số 14/2022 và trích lục Bản án số 33/2022, Chi cục THADS TP Thuận An không nhận được Bản án số 89/2022 và cũng không tổ chức thi hành đối với bản án này

Như PLO đã thông tin, ngày 11-7, TAND tỉnh Bình Dương đã hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp tài sản chung, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc, bị đơn là ông VHS (đã mất năm 2018) do nguyên đơn đề nghị hoãn để chờ kết quả giải quyết khiếu nại của TAND TP Thuận An.

Vụ án có 37 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh địa ốc TVM (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Điều đặc biệt là hồ sơ vụ án có đến hai bản án sơ thẩm. Cụ thể: Bản án số 14/2022/DS-ST ngày 29-9-2022 (BL Tòa án 1635-1643) và Bản án số 89/2022/DS-ST ngày 29-9-2022 (BL Tòa án 1644-1652), có cùng Hội đồng xét xử, thư ký... Trong đó, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Từ Minh Toàn (đã mất vào tháng 11-2023).

Trong đó, Bản án số 14 thì ngày xử là ngày 31-3 và 4-4-2022; còn theo Bản án số 89 thì ngày xử là ngày 26 và 29-9-2022.

Bản án số 14 tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc, hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa ông VHS và Công ty TVM, chia đều mảnh đất thành ba phần cho các bên liên quan đến việc thừa kế.

Bản án số 89 chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc, đình chỉ yêu cầu về việc chia tiền bồi thường và tiền di dời mồ mả, không chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa ông VHS và Công ty TVM, buộc phía bị đơn chia tài sản chung cho nguyên đơn và những người có liên quan.

Bà Ngọc cho biết chỉ tham gia tại phiên tòa xét xử ở trụ sở TAND TP Thuận An (Bình Dương) vào ngày 31-3 và 4-4-2022.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương xác minh làm rõ.