Vụ án doanh nhân Âu Ngọc Vững huỷ hoại tài sản: Tạm đình chỉ chờ định giá 09/11/2024 12:40

(PLO)- Do cộng cả những viên đá còn nguyên vẹn vào giá trị thiệt hại tài sản trong vụ án huỷ hoại tài sản nên việc truy tố nữ doanh nhân Âu Ngọc Vững gặp khó.

Ngày 9-11, thông tin phóng viên PLO vừa nắm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với nữ doanh nhân Âu Ngọc Vững.

Bà Âu Ngọc Vững tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 6-2024. Ảnh: TRẦN VŨ

Quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Âu Ngọc Vững ký cùng ngày 31-10-2024. Lý do tạm đình chỉ tại cả hai Quyết định đều là "Đã tiến hành yêu cầu định giá tài sản chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra".

Như PLO đã thông tin, bà Âu Ngọc Vững có tranh chấp phần đất với một người bà con mà bà gọi bằng bác, tại phần đất thuộc phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày 18-4-2021, cho rằng người bác đã có hành động xây dựng lối đi vào phần đất mà bà tin rằng của ông cha bà để lại cho mình, bà Âu Ngọc Vững đã nhờ người đến thực hiện một số việc.

Hành động của bà sau đó bị phía người bác tố giác tội hủy hoại tài sản. Việc tố giác diễn ra trong tháng 4-2021 nhưng đến gần 2 năm sau, vào ngày 5-4-2023, Cơ quan điều tra Công an TP Cà Mau mới khởi tố vụ án, 3 tháng sau khởi tố bị can đối với bà Âu Ngọc Vững. Bà bị khởi tố do đã có hành vi cưa hạ 3 cây dừa, 2 cây sao khoảng 7 năm tuổi, đập gãy 2 trụ bê tông, một bức tường cao 7 tấc dài 2 m, đào bới làm hư hỏng lối đi nội bộ của người khác dài hơn 57 m... tổng thiệt hại tài sản bị huỷ hoại là hơn 23,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, các luật sư bảo vệ bà đã thuyết phục được HĐXX rằng kết quả điều tra truy tố bà Âu Ngọc Vững có nhiều thiếu sót như không chứng minh được có ai là người thực hành đập phá huỷ hoại tài sản theo chỉ đạo của bị cáo Âu Ngọc Vững. Việc định giá tài sản là không chính xác vì không trừ ra những tảng đá còn nguyên vẹn tại lối đi nội bộ mà Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Vững đã chỉ đạo người đào bới...

Từ đó, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung hồi tháng 4-2024. Đến tháng 6-2024, khi đang tiến hành xét xử, Viện kiểm sát đã chủ động xin rút hồ sơ điều tra bổ sung ở phần định giá tài sản.

Bà Âu Ngọc Vững là nữ doanh nhân khá lừng lẫy ở tỉnh Bạc Liêu thời điểm 10 năm trước. Bà từng nổi tiếng với việc cưới vợ cho con trai mà rước dâu bằng máy bay.