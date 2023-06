Vụ Angel Lina: Khởi tố vụ án liên quan đến người giám hộ của Trần Thị Mỹ Hiền

(PLO)- Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có liên quan đến hai người giám hộ cho Trần Thị Mỹ Hiền - người được cho là mắc một chứng bệnh tâm thần.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng bảy đồng phạm thực hiện mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố, cơ quan này cũng đã kết luận thông tin xử lý của một số cá nhân liên quan.

Khởi tố vụ án liên quan đến người giám hộ

Theo đó, đối với Trần Thị Mỹ Hiền (giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2018) cơ quan điều tra xác định Hiền là người giữ vai trò tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như việc liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can khác.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã ba lần trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can này.

Tuy nhiên, ba lần giám định pháp y tâm thần đối với bị can Hiền và đều kết luận bị can này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tại thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn cấp tính mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Do đó, hiện nay Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ bị can đối với bị can này.

Đáng chú ý, vào tháng 7-2016, Hiền còn bị TAND quận 1, TP.HCM ra quyết định mất năng lực hành vi dân sự và theo trích lục tại UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì Hiền có hai người giám hộ là Lê Xuân Tâm và Nguyễn Trọng Hào.

Liên quan đến nội dung hai người giám hộ có dấu hiệu đồng phạm với Hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, kết luận điều tra xác định ngày 22-11-2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục giải quyết nguồn tin về tội phạm xử lý theo quy định.

Đồng thời, ngày 18-5-2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có liên quan đến các thỏa thuận chuyển giao do Nguyễn Trọng Hào (đại diện cho Trần Thị Mỹ Hiền) đã chuyển giao một số dự án bất động sản cho người nhận là Phạm Thị Tuyết Nhung. Nếu có căn cứ sẽ tiến hành xử lý hình sự với Nguyễn Trọng Hào, Lê Xuân Tâm theo quy định.

Luật sư tham gia bán đất nền dự án ma

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định để Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng còn có sự giúp sức của hai cựu luật sư là Lý Văn Sinh và Nguyễn Ngọc Hoàng.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Hoàng là luật sư, có am hiểu về pháp luật kinh doanh bất động sản, quá trình làm việc tại hai công ty cho bị can Hiền, mặc dù biết rõ các thửa đất đưa vào lập dự án khu C đường số 7, dự án đường số 7, dự án hương lộ 11… không thuộc tài sản hợp pháp của công ty, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu dự án khu dân cư; chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500... bản thân Hoàng nhận thức rõ được các dự án khu dân cư nêu trên là dự án không có thật nhưng theo sự chỉ đạo, phân công và uỷ quyền Hoàng đã trực tiếp ký hợp đồng, thu tổng số tiền 12,3 tỉ đồng sau đó chiếm đoạt.

Tương tự cơ quan điều tra cũng xác định Lý Văn Sinh là luật sư, là người am hiểu về pháp luật, có kiến thức về hoạt động kinh doanh bất động sản, bản thân biết rõ dự án khu dân cư chợ Liên khu 5-6 là dự án không có thật, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng cho các khách hàng nhưng Sinh với tư cách là Tổng giám đốc vẫn ký kết hợp đồng góp vốn chuyển nhượng nền đất thổ cư để giúp cho Phạm Thị Tuyết Nhung thu, chiếm đoạt số tiền 1,4 tỉ đồng của khách hàng.

