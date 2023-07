Vụ bắt 19kg nghi là vàng: Thu giữ thêm 14 kg vàng, giữ 5 người liên quan

(PLO)- Liên quan đến vụ vận chuyển 19kg kim loại nghi là vàng, công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 5 người, khám xét nhiều địa điểm qua đó thu giữ thêm 14kg vàng

Liên quan đến vụ vận chuyển 19kg kim loại nghi là vàng, ngày 30-7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đầu thú và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 5 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa (nghi là vàng) qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã thực hiện 8 Lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ hơn 14kg vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan.

Như PLO đưa tin, trước đó, qua công tác nắm tình hình công an phát hiện một số tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc và trên tuyến biên giới huyện An Phú có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch phân công lực lượng Cảnh sát Kinh tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, làm rõ.

Sau hơn 03 tháng tích cực xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, khoảng 19 giờ ngày 25-7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang chia thành hai mũi (đường bộ lẫn đường sông) tổ chức mật phục.

Tại khu vực sông Bình Di đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, Tổ công tác đường sông phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong (45 tuổi, ngụ Tổ 6, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình) đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng.

Phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền nhảy xuống sông lặn trốn về phía Campuchia. Cùng lúc này, Tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và mời Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn và Tâm xin đầu thú và khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia (đưa vào các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc để tiêu thụ). Còn Phong sau đó cũng ra đầu thú.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

