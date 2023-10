Vụ can thiệp bấm biển số: Bộ Công an 2 lần chỉ đạo chấn chỉnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm

(PLO)- Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong công tác cấp biển số tại An Giang, Bộ Công an đã 2 lần có công điện chỉ đạo chấn chỉnh nhưng các bị cáo vẫn ngoan cố tiếp tục can thiệp nên mới phải hầu toà hôm nay.

Chiều 7-10, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên toà xét xử vụ cựu trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang cùng các thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe.

Buổi chiều, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Bá Quận (cựu Trưởng phòng PC08)

Bị cáo Quận khai nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch cho tất cả mọi người, nên năm 2012 Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã triển khai phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc, về việc cấp biển số xe bằng hình thức bấm số ngẫu nhiên, có trang bị màn hình điện tử hiển thị kết quả bấm biển số.

Để phục vụ cho công tác đăng ký, Cục CSGT Bộ Công an đã cấp cho Phòng PC08 mật khẩu tài khoản để cập nhật, thao tác trên phần mềm trong quá trình đăng ký.

Các bị cáo tại toà

Tài khoản cấp lãnh đạo của bị cáo Quận có quyền cấp biển số xe, đồng thời chỉnh sửa thông tin sai sót khi cán bộ cấp dưới nhập liệu.

Khi mới triển khai, do không quen nên các cán bộ nhập sai thông tin nhiều và nhiều lần đề nghị bị cáo vào chỉnh sửa thông tin. “Do bị cáo không biết sử dụng máy tính và nhằm tạo điều kiện cho công tác cấp biển số thuận tiện hơn nên bị cáo đã giao lại tài khoản cấp lãnh đạo của mình cho bị cáo Nguyễn Hữu Ân (cựu phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ)” - bị cáo Quận khai.

Bị cáo Quận khai vì nể nang, quen biết nên đã chỉ đạo cấp hàng chục biển số theo ý muốn nhưng không nhận quà cáp

Sau khi Ân chuyển công tác sang đội khác thì Quận chỉ đạo Ân giao lại tài khoản cho Bùi Quốc Khánh (cựu đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng PC08) thực hiện công việc.

Tuy nhiên do tình cảm, và nể nang nên Quận đã chỉ đạo Ân và Khánh cấp 80 biển số cho những người có nhu cầu tuy nhiên bị cho rằng bị cáo không biết cách thức mà các bị cáo còn lại hoán đổi biển số.

“Khi người quen đến xin biển số thì bị cáo viết lại thông tin lên tờ giấy kẹp vào hồ sơ đăng kí rồi giao lại cho bị cáo Ân. Bị cáo có nói Ân xem xét cho biển số được không thì Ân nói được nhưng không chỉ đạo giữ lại biển số đẹp ” - Quận khai và khẳng định việc cấp biển số không nhận quà, tiền.

Quận khai có kêu Ân và Khánh cấp biển số cho người quen nhưng không biết việc cấp dưới hoán đổi biển số và không chỉ đạo giữ lại biển đẹp

Bị cáo Bùi Quốc Khánh tiếp nhận tài khoản cấp lãnh đạo của Quận sau khi Ân chuyển công tác

Điều đáng nói, từ năm 2017, Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu cấp biển số xe tại An Giang có dấu hiệu không đúng quy định nên đã có Công điện gửi Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên sau đó sai phạm vẫn diễn ra.

Do đó tháng 7-2018, Bộ Công an tiếp tục có Công điện lần 2 gửi Ban giám đốc Công an An Giang chỉ đạo chấn chỉnh và nghiêm khắc thực hiện theo quy định.

Sau khi nhận các Công điện trên ban giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nghiêm nhưng các bị cáo vẫn thực hành vi vi phạm, can thiệp cấp biển số. Còn Quận đã không giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới, đặc biệt Quận còn chỉ đạo cấp biển số cho con ruột của mình.

Do đó, Cục Cảnh sát giao thông đã báo cáo Bộ Công an để tiến hành thanh tra và các bị cáo phải đứng trước toà hôm nay.

Tại phiên toà chiều nay bị cáo Quận mong HĐXX xem xét lại tội danh “Nói bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn là nặng quá. Ban đầu bị cáo không nghĩ việc cấp biển số cho người quen như vậy không gây thiệt hại gì nhưng bây giờ bị cáo đã nhận thức được hành vi này đã gây thiệt hại cho những người dân thụ hưởng hợp pháp”, bị cáo Quận nói.

