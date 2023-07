Vụ cháy 5 tàu cá, ngư dân khóc: Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân

(PLO)- Tàu cá NA-99699-TS bốc cháy rồi trôi theo dòng chảy làm ngọn lửa lây lan sang bốn tàu đánh cá khác đang neo đậu gần đó.

Ngày 29-7, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy bốn tàu đánh cá đang neo đậu tại khu vực cảng cá lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy để phục vụ công tác điều tra.

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Lưu, vụ cháy xảy ra vào đêm 28-7, bắt đầu từ tàu cá mang số hiệu NA-99699-TS của chủ tàu là ngư dân Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu).

Con tàu NA-99699-TS bốc cháy rồi trôi theo dòng chảy làm ngọn lửa lây lan sang bốn con tàu đang neo đậu gần đó ở cảng lạch Quèn.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội PCCC&CNCH số 4, số 8, số 9 huy động hai xe chỉ huy, một xe chở phương tiện, bảy xe chữa cháy, một xe tiếp nước, bốn máy bơm cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng lực lượng biên phòng ban quản lý cảng cá, người dân, căng mình triển khai chữa cháy.

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, vụ cháy không thiệt hại về người nhưng có năm con tàu gần như bị thiệt hại hoàn toàn, không thể sửa chữa được.

Trước mắt huyện Quỳnh Lưu trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình chủ tàu 20 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.

Như đã đưa tin, đêm 28-7, khói, lửa bốc lên từ một chiếc tàu đánh cá đang neo đậu gần cảng cá lạch Quèn. Một số ngư dân gào khóc, kêu gọi mọi người dập lửa cứu tàu. Người dân địa phương đã cùng nhau dập lửa và gọi cứu hỏa.

Do thời tiết nắng nóng lửa bốc lên dữ dội rồi đứt dây neo chiếc tàu đang cháy trôi đi lan sang các tàu cá đang neo đậu ở cảng.

Lửa cháy thêm lan rộng từ tàu này lan sang nhiều tàu khác khiến nhiều ngư dân không kịp trở tay, bất lực trước những ngọn lửa.

