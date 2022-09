Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Các cửa sổ bị xây bít bùng

Đến chiều ngày 7-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, thực hiện các công tác điều tra, khám nghiệm tiếp theo để xác định nguyên nhân, thiệt hại trong vụ cháy khiến 14 chết, hàng chục người bị thương.

Theo cảnh sát, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại TP Thủ Đức, TP HCM) làm chủ. Quán gồm ba tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay.

Hỏa hoạn được cho là xuất phát từ khu vực tầng hai hoặc tầng ba. Theo một số nhân chứng, thời điểm phát cháy bên trong tầng hai có khoảng 40 khách tập trung ở hơn 12 phòng. Đám cháy bùng lên, điện tắt, lối đi tràn khói và lửa nên nhiều người mắc kẹt, không thể tìm lối ra.

Sau khi dập lửa, cảnh sát PCCC đã tiếp cận từ nhiều hướng. Tuy nhiên, quán karaoke được xây theo kiểu bít bùng, việc tiến sâu vào bên trong phải có phương tiện chuyên dụng và gặp không ít khó khăn.

Cảnh sát phải dùng xe thang, đục tường ở một số nơi để thoát khói và dập lửa. Ở bên hông của quán có một số ô cửa sổ, tuy nhiên bị xây bít bùng bằng gạch. Phía trước quán có hai lối ra vào, bên trong cửa kính, bên ngoài cửa cuốn. Theo người dân đây là hai lối duy nhất ra vào quán.

Ở phần mặt tiền hướng ra đường Trần Quang Diệu, phường An Phú là tấm bảng hiệu lớn bít kín từ tầng một lên tầng ba, không có một khe hở. Ghi nhận không thấy có cầu thang thoát hiểm bên ngoài. Xung quanh quán cũng là các công trình nhà ở kiên cố khác.

Theo thông tin ban đầu, quán có diện tích chừng 1.500 m2, gần 30 phòng. Trong đó tầng trệt có bảy phòng và bếp, hai tầng trên có 9-13 phòng và sân thượng là nơi ở của nhân viên. Các phòng rộng khoảng 25 m2. Vụ cháy trên diện tích khoảng 400 m2 chủ yếu ở tầng hai và ba.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, đám cháy được phát hiện vào khoảng hơn 20 giờ ngày 6-9 tại tầng hai của quán karaoke. Sau đó, lửa lan nhanh khiến mọi người trong quán hoảng loạn bỏ chạy.

Lực lượng công an đã huy động tám xe chữa cháy, hai xe thang, một xe trạm bơm, xe chỉ huy... cùng 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng công an đã giải cứu an toàn cho 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Hàng chục người bị thương tích hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.