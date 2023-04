Vụ chồng đánh vợ nhập viện ở Đà Nẵng: Công an sẽ xử lý nghiêm

(PLO)- Người chồng trong lúc túng quẫn vì bị đòi tiền hụi đã trút giận lên vợ khiến nạn nhân gãy tay.

Chiều 24-4, Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết công an đã lấy lời khai của Nguyễn Tân (53 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với chị BP. Chị P là người sống chung như vợ chồng với Tân và có hai con gái chung nhưng không đăng ký kết hôn.

“Chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tích của người vợ để có căn cứ xử lý vụ án. Quan điểm của công an là phải xử lý nghiêm theo pháp luật” - Thượng tá Công nói.

Do bị đòi tiền hụi

Theo chị P, chị có một con riêng năm nay 16 tuổi. 10 năm trước, chị gặp Tân cũng có một con trai riêng, lúc đó chín tuổi. Hai người về sống chung, hai con gái lần lượt ra đời (chín và năm tuổi).

Hai năm trước, do căn nhà xập xệ, mỗi lần mưa là bị ngập nên hai người lấy hết tiền dành dụm rồi vay mượn, chơi hụi thêm để có tiền xây nhà mới khang trang hơn. Mỗi người ai cũng muốn đi làm để kiếm tiền trả nợ nhưng dịch COVID-19 xảy ra khiến kinh tế khó khăn, phía chủ hụi đòi tiền liên tục, hai vợ chồng đều túng quẫn.

“Tôi bán thịt heo ngoài chợ, công việc chỉ đủ lo cho việc ăn học của các con. Do thời gian gần đây tiền hụi tôi không đóng nổi nữa nên nói chồng trả. Tân liên tục bị người ta đòi tiền hụi nên bực tức vì hụi này là do tôi đứng ra bảo lãnh. Tối hôm đó, Tân đi nhậu về thì có người gọi điện thoại đòi tiền hụi. Tân cho rằng số tiền đó là do tôi gây ra nên bực tức, trút giận lên tôi” - chị P kể.

Chị P nhập viện vào ngày 4-4, bị gãy tay và chấn thương phần mềm khắp cơ thể. Sau khi bắt vít cố định tay bị gãy, chị P đã xuất viện. Nhưng sau đó vết thương bị nhiễm trùng, hiện chị P phải quay lại chữa trị tại BV C Đà Nẵng.

Tối 23-4, sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Nam đã nắm được thông tin và nhanh chóng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên chị P. Sáng 24-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với chị P.

Nhậu say nên mất kiểm soát

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Tân cho biết thời gian gần đây anh nghi ngờ vợ mình phản bội, cộng với bị người khác đòi tiền hụi nên có tức giận đánh vợ.

“Dù có biện minh thế nào thì tôi nhận thấy việc đánh vợ dẫn đến phải nhập viện là sai. Do cuộc sống bí bách, tôi nghĩ quẩn, trong lúc nhậu say về đã có hành vi quá mức. Tôi mong vợ mình tha thứ để các con có mẹ có cha” - Tân nói.

Tân cho biết trong thời gian vợ nhập viện, anh phải bỏ công việc hoặc nhờ người chăm sóc và đưa đón con. Tối 24-4, Tân đã dẫn hai con gái đến gặp mẹ. Tân mong vợ tha thứ cho lỗi lầm của mình, để hai con có được cuộc sống tốt hơn.

Trước đó, ngày 22-4, chị P chia sẻ bài viết trên mạng xã hội về việc bị chồng đánh phải nhập viện, mong cộng đồng mạng chia sẻ, động viên. Trong bài viết có hai đoạn video cho thấy Tân đánh tới tấp chị P trước mặt con gái trong phòng ngủ. Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị Tân đấm đá. Chị P liên tục la hét, van xin đừng đánh nữa nhưng Tân vẫn không dừng lại. Một lúc sau, Tân tiếp tục nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi tiếp tục đấm đá túi bụi vào người, vào mặt, lấy một cái bàn đè lên vợ.

Sau khi video đăng tải, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự bất bình trước hành vi bạo lực của người chồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận sẽ đề nghị công an làm rõ Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu, cho biết trước mắt quận đến chia sẻ, động viên tinh thần đối với chị P. Mong chị P sớm khỏe để về với con. “Chúng tôi sẽ gửi văn bản đề nghị công an làm rõ sự việc theo đúng pháp luật” - bà Thanh nói. Bà Thanh cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ luôn nhắc nhở các hội viên về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và các vấn đề liên quan đến cuộc sống. Các hội viên phải có trách nhiệm theo dõi, quan sát các chị em phụ nữ khác có hoàn cảnh khó khăn hoặc các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

HẢI HIẾU