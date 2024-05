Vụ cô gái 'tỏ vẻ ngây thơ' tại nhà hàng 5 sao: Nhà hàng hành xử sao cho đúng luật? 29/05/2024 13:32

(PLO)- Theo luật sư, lập biên bản ghi nhận sự việc, có người chứng kiến và sau đó báo công an vẫn là cách giải quyết phù hợp, đúng luật nhất, trong vụ cô gái 'tỏ vẻ ngây thơ' khi thấy hóa đơn hơn 11 triệu tại nhà hàng 5 sao ở Hà Nội.

Như PLO đã thông tin, tối 28-5, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao nhưng sau đó không trả tiền.

Theo anh S (quản lý nhà hàng), sự việc xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Một cô gái vào nhà hàng, yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm: bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả… Tổng số tiền cần thanh toán là hơn 11 triệu đồng.

Quản lý nhà hàng cho biết cô gái ăn hết hơn 11 triệu đồng. Ảnh CTV

"Khi mới vào, cô ấy ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự", anh S chia sẻ.

Tới đêm, nhà hàng chuẩn bị tới giờ đóng cửa theo quy định, nhân viên của nhà hàng in hóa đơn tính tiền, thì cô gái trên "tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào".

Quản lý nhà hàng lúc này đã tới nói chuyện với vị khách trên, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa. Sau đó, cô này rời đi mà không trả tiền.

Cuối bài đăng, người quản lý nhà hàng mong người thân cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán bởi số tiền trên là không nhỏ.

Xác nhận sự việc trên, đại diện Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết sau khi công an tới can thiệp, có sự chứng kiến của những người liên quan, xác định cô gái trên có "tâm lý không bình thường".

Công an cũng cho hay, cô gái trên thường xuyên đi ăn không trả tiền.

Về sự việc lần này, phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi sau đó.

Trao đổi với PV, Thạc sĩ – Luật sư (ThS-LS) Phùng Văn Hiệu, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc này không phải là trường hợp cá biệt.

Thông thường, các chủ nhà hàng, quán ăn sẽ có tâm lý “nổi nóng” với thực khách sử dụng dịch vụ ăn uống mà không trả tiền hoặc trả thiếu. Điều này dễ dẫn đến cách hành xử đi quá giới hạn của pháp luật như: Giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích…

Khi đó, chủ nhà hàng, quán ăn không những không nhận được tiền mà còn đối diện với các trách nhiệm pháp lý về hành chính, thậm chí là bị xử lý hình sự và thực tế là đã có những sự vụ đáng tiếc như vậy.

Theo ThS-LS Văn Hiệu, dẫu biết rằng lỗi xuất phát từ phía thực khách nhưng gặp phải các trường hợp trên, cách tốt nhất mà chủ nhà hàng, quán ăn nên làm để tránh “tiền mất tật mang”, đó là lập biên bản ghi nhận sự việc, có người chứng kiến và báo công an.

Chủ nhà hàng, quán ăn cũng có thể thương lượng với thực khách nợ tiền bằng cách giữ tài sản có giá trị tương đương, tạo điều kiện cho khách tìm cách để thanh toán và gửi lại họ tài sản đó. Tuy nhiên, phải lập biên bản ghi nhận sự đồng thuận của đôi bên về việc này để tránh các khiếu nại về sau.

“Giữ căn cước công dân hay các giấy tờ tùy thân khác cũng là cách một số nhà hàng làm, nhưng theo tôi, đây không phải là phương án tối ưu và việc một tổ chức, cá nhân giữ giấy tờ tùy thân của người khác có thể đối diện với những rủi ro. Pháp luật có quy định cấm về việc giữ giấy tờ tùy thân”, ThS-LS Văn Hiệu cho biết.

ThS-LS Văn Hiệu cũng thẳng thắn, nếu giữ giấy tờ như CCCD thì người có nghĩa vụ thanh toán có khi lại không cần đến lấy lại giấy tờ mà viện cớ mất để làm lại.

Lúc này, chủ nhà hàng có thể sẽ bị mất tiền, chưa kể các rủi ro nếu giữ giấy tờ của người khác. Cho nên, đây không phải là cách làm nên khuyến khích.

“Lập biên bản ghi nhận sự việc, có người chứng kiến và sau đó báo công an vẫn là cách giải quyết phù hợp, đúng luật nhất trong trường hợp này”, ThS-LS Phùng Văn Hiệu nêu quan điểm.