Vụ Hiệu trưởng bị bắt quỳ: Rút đơn tố cáo phụ huynh, đình chỉ vụ án

(PLO)- Phụ huynh đã xin lỗi và hiệu trưởng rút đơn tố cáo phụ huynh nên cơ quan công an đình chỉ vụ án “làm nhục người khác”.

Sáng 30-11, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, ông Phan Đình Thống (hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) đã rút đơn tố cáo phụ huynh Võ Văn Điệp.

Trước đó, đầu tháng 11-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Điệp (40 tuổi, trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) về tội làm nhục người khác.

Theo lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn, vụ án này công an khởi tố bị can Điệp theo yêu cầu của bị hại. Nay bị hại là thầy Thống rút đơn tố cáo thì công an đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, thầy Thống cho biết: “Trong vụ việc này, phụ huynh Điệp đã nhận sai trái đã xin lỗi, tôi bao dung. Đồng thời, tôi là người làm công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn và muốn yên ổn để tiếp tục giáo dục học sinh. Tôi đã rút đơn tố cáo”.

Như đã đưa tin, chiều 31-10, Điệp (phụ huynh hai học sinh) mang theo một con dao đến Trường Tiểu học Sơn Lâm.

Khi vào trường, phụ huynh này đã chửi bới, dùng dao đe dọa các giáo viên và cả hiệu trưởng nhà trường. Điệp còn có hành vi đe dọa, ép buộc hiệu trưởng nhà trường quỳ gối xin lỗi. Lo sợ tới tính mạng, thầy Thống đã phải quỳ và nói lời xin lỗi.

Công an vào cuộc điều tra cho thấy, sau buổi lễ chào cờ vào sáng thứ 2 (ngày 31-10) tại Trường Tiểu học Sơn Lâm, Hiệu trưởng đã gọi một số học sinh chưa đóng tiền bảo hiểm bắt buộc lên nhắc nhở, tuyên truyền.

Trong đó, có em VTHT (10 tuổi, học lớp 5) và em VXS (6 tuổi, học lớp 1) con của Điệp. Chiều 31-10, bức xúc sự việc trên, Điệp chạy xe máy mang theo con dao chở hai con đến trường.

Điệp đến phòng làm việc của hiệu trưởng, dùng dao đe dọa, chửi bới, yêu cầu hiệu trưởng ra khu vực sảnh chào cờ quỳ xin lỗi hai con của Điệp.

Do hoảng sợ và để đảm bảo an toàn tính mạng, hiệu trưởng phải thực hiện theo yêu cầu của Điệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Sau sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn yêu cầu cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Lâm kiểm điểm.

Hỗ trợ 3,7 triệu đồng cho giáo viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (PLO)- Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập được hỗ trợ 2,2 hoặc 3,7 triệu đồng nếu nghỉ không lương 1 tháng trở lên tính từ tháng 5 đến hết tháng 12 năm 2021.

Đ.LAM