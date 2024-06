Vụ học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Gia Lai: Nghi do bánh tráng trộn 18/06/2024 17:33

(PLO)-Lãnh đạo Trường THPT Chi Lăng, cho biết đã có 18 em học sinh xuất viện, sức khỏe ổn. Nguyên nhân ngộ độc nghi do ăn bánh tráng trộn.

Ngày 18-6, trao đổi với PLO, ông Đỗ Bách Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng (phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai), xác nhận sức khỏe các em học sinh trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn, nhiều em đã xuất viện về nhà.

Nguyên nhân nghi ngộ độc vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng do chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và mẫu bệnh phẩm từ Bệnh Viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai.

Có 21 học sinh lớp 12 Trường THPT Chi Lăng bị các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: LK.

Theo ông Khoa, có tất cả 21 em học sinh lớp 12 của trường có dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm (19 em nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, 2 em được người nhà đưa nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai). Hiện đã có 18 em xuất viện, sức khỏe đã ổn định.

“Hôm xảy ra sự việc, tôi cùng nhiều cán bộ, giáo viên và 342 học sinh ăn tại bếp ăn tập thể của trường. Sau đó, chỉ có 21 em nghi bị ngộ độc thực phẩm, còn lại những người khác vẫn bình thường”, ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, nguồn gốc thực phẩm phục vụ bếp ăn nhà trường luôn được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu đầu vào. Nhà trường cũng có khu trang trại cung cấp thực phẩm, rau sạch riêng.

“Nghi ngờ các em bị ngộ độc do mang đồ ăn từ ngoài vào, qua rà soát có một số em mang bánh tráng trộn vào trường để ăn. Tới đây, trường sẽ quán triệt lại với các em học sinh và phụ huynh, tránh sự việc tương tự xảy ra”, ông Khoa cho hay.

Hiện nay, nhà trường đang bước vào giai đoạn cao điểm ôn thi tốt nghiệp THPT tại trường, có 432 học sinh bán trú. Nhà trường mong muốn sự việc sẽ sớm ổn định để các em yên tâm học tập.

Khu vực bếp ăn tập thể Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: LK.

Theo lãnh đạo Trường THPT Chi Lăng, nguồn thực phẩm đầu vào của trường luôn được kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: LK.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết đã nhận được báo cáo sự việc nhiều học sinh có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường THPT Chi Lăng. Hiện tại, do chưa có kết luận nguyên nhân cụ thể nên đơn vị vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể.

Trước đó, PLO đưa tin ngày 17-6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc 19 học sinh Trường THPT Chi Lăng bị sốt, nôn, ói... nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 15-6, Trường THPT Chi Lăng tổ chức ăn tại bếp ăn tập thể cho gần 400 người (gồm học sinh và cán bộ giáo viên, người lao động của trường). Buổi sáng, có khẩu phần ăn bánh canh, xôi, nui; buổi trưa, cơm, sườn heo chiên, canh rau má, cải thảo xào và buổi tối cơm, thịt gà chiên, canh rau cải ngọt, cải thảo xào.

Ngoài thức ăn của trường cung cấp, các cháu học sinh còn sử dụng thức ăn do gia đình gửi vào cho học sinh ăn thêm như trái cây, sữa chua, bánh. Khoảng 15 giờ cùng ngày, một số em có triệu chứng đau bụng.

Các em học sinh nội trú tại Trường THPT Chi Lăng, cho biết bữa ăn ngày 15-6 tại trường vẫn bình thường. Ảnh: LK.

Đến sáng 16-6, nhiều em có cùng triệu chứng chung như nôn, ói, đau bụng, sốt... và có 19 em được nhà trường đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu, hai trường hợp khác được người nhà đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP Pleiku, Công an Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức điều tra, xác minh thông tin.

Bước đầu, đoàn kiểm tra đã tổ chức lưu mẫu thức ăn; chỉ định cấy phân các chỉ tiêu E.coli và Samonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Kết quả thu thập thông tin ban đầu và trao đổi với đội ngũ y, bác sỹ điều trị thì chưa đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.