Vụ ngộ độc tập thể ở Phú Thọ: Công ty cung cấp suất ăn bị phạt 180 triệu đồng 11/10/2024 17:35

Ngày 11-10, nguồn tin của PLO cho biết, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thủy được xác định là có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài phạt tiền 180 triệu đồng, tỉnh Phú Thọ còn buộc công ty đình chỉ hoạt động chế biến, cung cấp thực phẩm cho Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam, nơi xảy ra vụ ngộ độc tập thể, trong thời gian 4 tháng.

Hơn 150 công nhân ngộ độc do hàm lượng Histamin trong món cá thu ù kho. Ảnh CTV

Như PLO đã đưa tin, vụ ngộ độc tập thể tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam, đóng tại cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, xảy ra sau bữa trưa ngày 28-8.

Hơn 150 công nhân có các biểu hiện mẩn ngứa, đau đầu, buồn nôn... được đưa đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Phú Thọ đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có dịch nôn của các nạn nhân vụ ngộ độc tập thể cùng mẫu thức ăn lưu.

Kết quả cho thấy hàm lượng histamin trong mẫu thức ăn lưu là cá thù ù kho lên tới 3806 mg/kg; còn trong mẫu nôn của bệnh nhân là 6,22 mg/kg.

Với kết quả đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Phú Thọ nhận định nguyên nhân vụ ngộ độc là do histamin có trong mẫu cá thu ù kho trong bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam, do Công ty Hoàng Thủy cung cấp.

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, các loại cá biển sau khi đánh bắt nếu không được bảo quản tốt sẽ khiến vi khuẩn phát triển mạnh và biến đổi acid amin histidine thành histamin gây độc cho người.

Histamin có đặc tính chịu nhiệt, ngay cả khi được nấu chín cũng không bị phá hủy.

Độc tính của histamin phụ thuộc vào tổng lượng histamine ăn phải. Nếu lượng ăn vào 8-40mg, người nhạy cảm sẽ bị chảy nước mắt, nước bọt.

Nếu lượng ăn vào 1.500-4.000mg, người ăn có biểu hiện như nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy, mạch nhanh, khó thở, nổi ban...