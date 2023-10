(PLO)- Công an Bình Định tiếp tục điều tra, lấy lời khai vụ thanh niên tâm thần chém 3 người trong gia đình thương vong tại thị xã An Nhơn.

Liên quan vụ thanh niên tâm thần chém 3 người trong gia đình thương vong, ngày 30-10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan điều tra tạm giữ Hồ Thanh Cường (34 tuổi, ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thanh Cường chưa có biểu hiện bất thường. Công an tỉnh giao cơ quan CSĐT phối hợp với Công an thị xã An Nhơn làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 30-10, công an nhận tin trên địa bàn xã Nhơn An xảy ra vụ việc Hồ Thanh Cường tấn công ba người trong gia đình khiến những người này thương vong.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30-10, Hồ Thanh Cường trong lúc nói chuyện với anh trai là HTN (42 tuổi) thì xảy ra cự cãi. Cường dùng rựa tấn công anh trai tử vong. Tiếp đó, Cường tấn công cha ruột tử vong và gây thương tích cho mẹ ruột.

Qua thông tin từ chính quyền địa phương cung cấp, Hồ Thanh Cường trước đó từng điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Bình Định. Đầu năm 2023, Cường được bệnh viện cho về nhà và điều trị ngoại trú.

BS Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, cho biết công tác quản lý và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân bị tâm thần ngoại trú thuộc Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định. Trung tâm y tế thị xã không đủ chức năng, chuyên môn để cấp phát thuốc điều trị cho những bệnh nhân thuộc diện điều trị ngoại trú. Do vậy, với trường hợp của Hồ Thanh Cường, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp để nắm bắt thông tin.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ việc can ngăn và báo cơ quan chức năng. Ảnh: DC

Chiều cùng ngày, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định, phía bệnh viện trao đổi về thông tin liên quan công tác điều trị và quản lý bệnh nhân Hồ Thanh Cường. Phía bệnh viện hẹn ngày 1-11 sẽ làm việc trực tiếp.

Liên quan vụ việc này, ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã An Nhơn, cho biết đây là vụ việc đau lòng. Chính quyền thị xã chỉ đạo chính quyền xã Nhơn An cùng phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Người tâm thần chém 3 người trong gia đình thương vong (PLO)- Một người tâm thần ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chém cha và anh ruột tử vong, mẹ chấn thương sọ não.

THU DỊU