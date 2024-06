Vụ ô tô khách tông hàng loạt xe máy, tài xế khai xe mất phanh 07/06/2024 08:11

(PLO)- Trong vụ ô tô khách tông hàng loạt xe máy khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương, tài xế đến công an trình báo và khai do xe mất phanh.

Sáng 7-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết vụ xe ô tô khách tông hàng loạt xe máy tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức chiều 6-6, tài xế Trần Kim Thức (64 tuổi) đã đến công an trình báo và khai do xe mất phanh.

Video ghi lại cảnh Ô tô khách tông hàng loạt xe máy.

Theo đó, tài xế điều khiển xe ô tô khách chở công nhân khi vừa đổ dốc cầu Bến Lức 100m chiếc xe không giảm tốc độ mà lao thẳng vào những xe máy đang dừng phía trước chờ đèn đỏ.

Nhiều xe máy hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường. Ảnh: HD

Hậu quả làm 8 xe máy hư hỏng và một người tử vong tại chỗ là anh Nguyễn Duy Khải (21 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), một nạn nhân tử vong tại bệnh viện là Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An).

Một nạn nhân nằm bất động sau vụ ô tô khách tông hàng loạt xe máy. Ảnh: HD

Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 16-6-2025, xe có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1-7-2024. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị H (trú tại thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang), có đăng ký kinh doanh vận tải và lắp thiết bị giám sát hành trình.

Ô tô khách tông hàng loạt xe máy rồi dừng lại bên phải đường. Ảnh: HD

Như PLO thông tin, vào chiều qua (6-6), xe chở công nhân 63B-000.63 lưu thông trên quốc lộ 1 từ hướng TP.HCM đi miền Tây.

Khi xuống dốc cầu Bến Lức đến ngã tư Bình Nhựt (thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì chiếc xe tông vào hàng loạt xe máy tại ngã tư này.

Sau khi tông vào hàng loạt xe máy, chiếc xe lao vào lề bên phải rồi dừng lại.