Vụ sát hại con gái rồi chụp gửi ảnh lên zalo: Lời khai ban đầu của hung thủ

(PLO)- Bước đầu Lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên sau khi uống rượu đã sát hại con gái rồi gửi lên một nhóm Zalo để báo tin cho người thân.

Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu gái NTKN (11 tuổi), con của Lưu.

Trước đó, trưa 11- 9, Lưu đã sát hại con gái là cháu N tại căn nhà thuê ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Sau khi phát hiện mọi người chạy đến thì thấy Lưu, hai con gái là cháu N và một cháu 3 tuổi ở bên trong nhưng cửa bị khóa trái. Nhìn qua cửa sổ phát hiện cháu N đã nằm bất động trên nền nhà. Mọi người yêu cầu Lưu mở cửa nhưng người này không chịu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tới hiện trường yêu cầu Lưu mở cửa nhưng người này vẫn không hợp tác. Sau đó, công an phá cửa xông đã khống chế Lưu giải cứu cháu gái 3 tuổi ra ngoài an toàn, cháu N đã tử vong.

Tại cơ quan công an, Lưu khai nhận do mấy ngày trước đó mâu thuẫn với vợ là chị TV (38 tuổi) nên mua rượu về nhà uống. Sau đó, đã sát hại cháu N rồi gửi lên một nhóm Zalo để báo tin.

Cha sát hại con gái rồi chụp hình gửi cho người thân (PLO)- Sau khi sát hại con gái 11 tuổi, người cha lấy điện thoại chụp hình rồi gửi cho người thân qua mạng xã hội để báo tin.

VŨ HỘI