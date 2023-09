Vụ tai nạn hiếm gặp của 3 cán bộ toà Bến Tre: Cựu tài xế được hưởng án treo

Ngày 12-9, TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm bị cáo Trần Tuấn Cương (55 tuổi - cựu tài xế của TAND tỉnh Bến Tre) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị hại trong vụ án là bà HTMH, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Bến Tre. Người liên quan là ông Phan Kim Của, cựu Phó chánh án tòa này.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Cương 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng thời, bị cáo Cương bị cấm hành nghề lái xe ô tô 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền còn lại hơn 441 triệu đồng (trước đó bị cáo đã bồi thường 216 triệu đồng).

HĐXX cũng ghi nhận ông Phạm Kim Của đã bồi thường cho bà H. số tiền 120 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Của có đơn xin vắng mặt nhưng ông có yêu cầu TAND huyện Bình Đại tuyên buộc TAND tỉnh Bến Tre trả lại số tiền 500 triệu đồng mà ông đã bỏ ra để sửa chữa ô tô 71A-002.09 sau vụ tai nạn.

HĐXX xét thấy, trước đó ông Của đã thỏa thuận với TAND tỉnh Bến Tre tự bỏ ra 500 triệu đồng chi phí sửa chữa xe ô tô, đây là sự tự nguyện, không có sự ép buộc vì vậy HĐXX không xem xét giải quyết yêu cầu này của ông Của.

Tại phiên xử, bị cáo Trần Tuấn Cương cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa bị cáo và ông Của ngay trên xe dẫn đến xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, ngày 19-1-2022 bị cáo nhận nhiệm vụ chở ông Của và bà HTMH đi công tác tại TAND huyện Bình Đại, trước khi ra về bị cáo và ông Của có uống rượu.

Khi ra về, lên xe bà H ngồi hàng ghế trên cùng bị cáo còn ông Của ngồi ở hàng ghế phía sau.

“Khi xe lưu thông được khoảng 1km thì Của đột ngột nhảy lên ghế phía trước ngồi khiến tôi cũng bị mất bình tĩnh, sau đó Của sàn qua ghế của bà H, ngồi lên người bà H. Lúc này băng ghế phía trước xe có 3 người nếu tiếp tục chạy sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi nên tôi tấp xe vô lề và kêu H xuống hàng ghế sau ngồi”- bị cáo Cương khai.

Theo tài xế này, khi xe tiếp tục di chuyển thì ông Của lại tiếp tục đột ngột lao ngược ra hàng ghế phía sau chỗ bà H ngồi, lúc này tài xế nghe tiếng bà H la lên nên tài xế tấp xe vô lề, bà H sau đó trở lên lại hàng ghế phía trước ngồi với tài xế.

Khi xe chạy được một đoạn thì ông Của kiếm chuyện với tài xế và dùng tay đánh vào má tài xế Cương. Bị cáo Cương thừa nhận có buông tay lái đánh nhau với ông Của trên xe dẫn đến xảy ra vụ tai nạn.

Tòa hỏi bị cáo có biết uống rượu tham gia giao thông là vi phạm luật giao thông không?. Bị cáo Cương đáp: “Bị cáo biết là uống rượu tham gia giao thông là vi phạm nhưng vì anh em dưới huyện rất tình cảm nên bị cáo cũng nể nang một chút” – bị cáo nói trước tòa.

Tại tòa, bị cáo cũng tỏ ra ăn năn hối cãi, thành khẩn khai báo và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Phía bị hại là bà H cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét HĐXX xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trong quá trình công tác bị cáo có thành tích kỉ niệm chương của ngành tòa án và nhiều bằng khen của TAND tỉnh, bị cáo còn nuôi mẹ già trên 90 tuổi…

Vì vậy, HĐXX đã xem xét tuyên bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Trước đó, trong phần luận tội đại diện VKSND huyện Bình Đại đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Cương từ 1,5 đến 2 năm tù.

Cựu tài xế và cựu Phó Chánh án TAND tỉnh tự nguyện xin thôi việc

Theo cáo trạng, hành vi dùng tay đánh Trần Tuấn Cương của ông Phạm Kim Của không gây thương tích, không làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, hành vi trên đã gây nguy hiểm đến sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự khi tham gia giao thông. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại tách hành vi của ông Của chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, cơ quan điều tra vào cuộc, Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre và tài xế Trần Tuấn Cương đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ việc và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho thôi việc sau đó.