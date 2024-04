Vụ Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ, chỉ có 95 người đòi bồi thường hơn 1 tỉ đồng 13/04/2024 19:32

(PLO)- CQĐT xác định bị can Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư nhưng chỉ có 95 người đòi bồi thường với giá trị mua ban đầu hơn 1 tỉ đồng.

Trong vụ án lừa đảo và thao túng chứng khoán liên quan đến FLC, VKSND Tối cao truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC với 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt và thao túng thị trường chứng khoán.

Trong vụ án Trịnh Văn Quyết, chỉ có 95 bị hại đòi bồi thường

Hơn 30.000 bị hại

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo cáo buộc, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, bị can Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros (mã chứng khoán ROS) làm công cụ, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi gian dối, tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Sau đó, hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt tài sản.

CQĐT chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư mua hơn 391 triệu cổ phiếu ROS từ lần bán ra ban đầu của Trịnh Văn Quyết trên sàn HOSE với tổng giá trị thu về là 4.818 tỉ đồng. Trong khi đó, Công ty Faros chỉ có vốn góp chủ sở hữu thực là 1.197 tỉ đồng, vốn góp khống là 3.102 tỉ đồng.

Qua đó, xác định ông Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư nêu trên với số tiền 3.621 tỉ đồng.

Các cá nhân này đã bỏ khoản tiền thật để mua cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết trên sàn chứng khoán mà không biết cổ phiếu đã bị ông Quyết và các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối nâng khống về giá trị, vì vậy CQĐT xác định họ là bị hại của vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã áp dụng các biện pháp ủy thác điều tra. CQĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ROS khai báo, lấy lời khai, để xem xét, giải quyết.

Đến nay mới xác định được 133 bị hại trong tổng số 30.403 bị hại sở hữu 627.090 cổ phiếu ROS (hình thành từ vốn góp khống), với tổng giá trị khi mua là hơn 2,2 tỉ đồng.

Hiện có 95 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại. Họ sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống, với giá trị mua gần 1,4 tỉ đồng.

Ở tội thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thao túng giá 5 mã cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC; từ đó thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Chưa có căn cứ xác định thiệt hại của nhà đầu tư

Về thiệt hại, quá trình điều tra, CQĐT đã trưng cầu giám định xác định số tiền thiệt hại cho các nhà đầu tư mua 5 mã chứng khoán nói trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết không có căn cứ để xác định thiệt hại của các nhà đầu tư. Theo Kết luận giám định của Bộ Tài chính, chưa có căn cứ xác định thiệt hại của các nhà đầu tư do hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và các bị can khác.

Giao dịch của các nhà đầu tư diễn ra thường xuyên, có thể mua bán liên tục một mã cổ phiếu trong thời gian dài. Khi nhà đầu tư phát sinh nhiều giao dịch mua bán cùng một mã cổ phiếu thì việc nhà đầu tư đã bán cổ phiếu mua thời điểm nào và mua của ai là không thể xác định.

Do đó, không có cơ sở để đánh giá chính xác nhà đầu tư bị lỗ do bán cổ phiếu đã mua của nhóm thao túng.

Trong giai đoạn xảy ra hành vi thao túng thị trường chứng khoán, có nhà đầu tư giao dịch có lãi nhưng cũng có nhà đầu tư bị thua lỗ. Giá trị thua lỗ của nhà đầu tư có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như yếu tố thị trường, thao túng giá cổ phiếu, yếu tố chủ quan của nhà đầu tư… Việc xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nguyên nhân đối với giá trị thua lỗ của nhà đầu tư là không thể thực hiện được.