Vụ trường Mầm non Ischool Ninh Thuận: Quy định cấp mầm non phải tách riêng với phổ thông

Sáng 7-9, thông tin với PLO, ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận, cho biết liên quan đến vụ việc trường Mầm non Ischool Ninh Thuận, theo quy định, trường mầm non phải tách biệt với trường liên cấp. Cụ thể, Nghị định 46 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quy định rõ ràng cấp phổ thông là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, không bao gồm cấp mầm non. “Nghị định 46 quy định rõ hai cấp phải tách riêng”- ông Khải khẳng định.

Ngoài ra, đối với cấp mầm non, TP Phan Rang – Tháp Chàm có thẩm quyền cấp phép hoạt động còn Sở GD&ĐT chỉ quản lý về mặt chuyên môn.

Theo ông Khải, liên quan đến việc UBND tỉnh Ninh Thuận đang có chủ trương điều chỉnh bổ sung cấp mầm non vào trường Ischool Ninh Thuận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc bổ sung vào giấy phép của trường Ischool Ninh Thuận có cấp mầm non.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm xác nhận trường Mầm non Ischool Ninh Thuận tại cơ sở Nguyễn Văn Trỗi được UBND tỉnh thống nhất tiếp tục hoạt động đến tháng 9-2022.

Theo ông Phú, UBND tỉnh đang rà soát về việc cấp lại chủ trương cho trường Ischool Ninh Thuận. Nếu hết tháng 9-2022, cơ sở Nguyễn Văn Cừ vẫn chưa được phép hoạt động cấp mầm non, TP Phan Rang – Tháp Chàm sẽ cùng với các sở, ngành liên quan rà soát để báo cáo cho UBND tỉnh.

Theo văn bản số 2702 do ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ký vào ngày 22-6 thì UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cho trường Mầm non Ischool cơ sở Nguyễn Văn Trỗi hoạt động đến tháng 9-2022.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển học đường khẩn trương đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư trường Phổ thông Ischool Ninh Thuận tại cơ sở này thành trường nghề chất lượng cao.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng, tham mưu điều chỉnh bổ sung mục tiêu, quy mô hoạt động của trường Ischool cơ sở Nguyễn Văn Cừ.