Vụ xây 'lụi' gần 500 căn nhà, biệt thự ở Đồng Nai: 2 cán bộ bị bắt

Ngày 26- 9, liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) do Công ty CP Đầu tư LGD làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can.

Cụ thể, công an bắt Nguyễn Văn Nhật Huy (46 tuổi, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và Lương Quang Huy (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Nhật Huy và Lương Quang Huy. Ảnh: CA.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Sau khi thực hiện các lệnh trên, cơ quan điều tra cũng đã phối hợp với Viện KSND tỉnh tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của hai bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cũng liên quan đến vụ án này, cùng với tội danh trên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Duy Nghĩa (59 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng TNMT huyện Trảng Bom.

Như vậy, trong vụ án này đến nay đã có 5 bị can bị khởi tố để điều tra.

Cạnh đó, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tập thể các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và UBND huyện Trảng Bom liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, địa phương phê bình, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tập thể thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến sai phạm.

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, có 22 cá nhân và 13 tổ chức liên quan đến sai phạm trong Dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh. Ảnh: VŨ HỘI

Như PLO đã đưa tin, năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm và phê duyệt quy hoạch Dự án khu dân cư Tân Thịnh cho Công ty cổ phần Đầu tư LDG đầu tư với diện tích khoảng 18,1ha.

Từ khi được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay, Công ty LDG chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở riêng lẻ chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây.

Ngoài ra, thống kê diện tích đất trồng lúa không đúng dẫn đến không báo cáo để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích. Dự án còn một phần đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Công ty LDG đã triển khai san nền.

Đầu năm 2020, khi bị phát hiện công ty cho xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỉ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (198 căn biệt thự, 290 căn liên kế), 192 căn liên kế còn lại đã hoàn thiện thi công phần móng. Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng, tổng số tiền hơn 132 tỉ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25 - 95% giá trị hợp đồng, 7 hộ đang sinh sống tại dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hơn 6,3 tỉ đồng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Vũ Hội