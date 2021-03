Bình Thuận báo cáo Bộ Y tế hoạt động của ông Võ Hoàng Yên

Ngày 12-3, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký văn bản gởi Cục quản lý Y Dược cổ truyền Bộ Y tế liên quan đến trường hợp hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.



Ông Võ Hoàng Yên chữa câm điếc tại Gia An năm 2018. Ảnh: PN

Theo đó, ông Yên được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề vào ngày 8-11-2018, phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.



Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Yên được thực hiện đúng theo qui định của pháp luật. Ông Yên tốt nghiệp trung cấp y sĩ Y học cổ truyền do Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa đào tạo và cấp bằng ngày 14-7-2017. Sau đó ông Yên đến Trung tâm Y tế Hàm Tân (Bình Thuận) thực hành khám chữa bệnh tại khoa Y học cổ truyền do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn (từ 20-9-2017 đến 20-9-2018).

Kết thúc thời gian học, được Trung tâm Y tế Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.

Quá trình hành nghề, ông Yên tham gia làm việc tại hai cơ sở:

- Cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự ở xã Gia An, Tánh Linh: Cơ sở này được Sở Y tế Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động từ tháng 10-2013, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là ông Nguyễn Văn Bửu, hình thức phòng chẩn trị Y học cổ truyền. Thời gian ông Yên làm việc từ ngày 20-30 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 11-2018 đến nay.

- Cơ sở thứ hai, phòng thuốc nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân: Giấy phép hoạt động do Sở Y tế Bình Thuận cấp tháng 1-2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bà Lê Thị Thu Hương theo hình thức phòng chẩn trị Y học cổ truyền. Thời gian ông Yên tham gia làm việc từ ngày 10-20 hàng tháng, từ tháng 1-2019 đến nay.

Ngoài hai cơ sở nói trên, ông Võ Hoàng Yên không đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh nào khác ở tỉnh Bình Thuận.